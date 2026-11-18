أثار تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي تساؤلات بشأن مساعي الصين للحصول على أحدث تقنيات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها الرقائق المتطورة التي تنتجها شركة «إنفيديا»، وسط مخاوف أمريكية من إمكانية توظيف هذه التقنيات في تطوير القدرات العسكرية الصينية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، ولا سيما في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، الذي بات يمثل أحد المجالات الاستراتيجية المؤثرة في موازين القوة الاقتصادية والعسكرية عالميا.

الصين تسعى لتجاوز القيود الأمريكية

وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، استند التقرير إلى نتائج اللجنة الأمريكية لمراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أشارت إلى أن الجيش الصيني يسعى للحصول على أشباه الموصلات الأكثر تطورا، رغم القيود المفروضة على تصديرها من الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن بكين تستهدف توظيف هذه الرقائق في استراتيجية عسكرية تعرف باسم «الحرب الذكية»، تقوم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسلحة وأنظمة القيادة والسيطرة وتحديد الأهداف وسلاسل العمليات العسكرية والخدمات اللوجستية، وفقا لرويترز

فجوة تكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة

وأشار التقرير إلى أن المعالجات التي تنتجها شركات صينية، من بينها «هواوي» و«كامبريكون»، لا تزال متأخرة عن المنتجات المنافسة التي تطورها شركتا «إنفيديا» و«AMD»، وهو ما يعزز أهمية الرقائق الأمريكية المتقدمة بالنسبة إلى خطط الصين لتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولفتت النتائج إلى أن القيود الأمريكية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة لم تمنع المساعي الصينية للحصول على هذه المكونات، ما يثير مخاوف بشأن إمكانية الالتفاف على ضوابط التصدير والوصول إلى تقنيات محظورة.

ضغوط أمريكية لتشديد قيود تصدير الرقائق

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تحركات داخل الكونغرس الأمريكي لتشديد الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ومراجعة آليات الترخيص والتأكد من عدم وصول التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى جهات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الصينية.

كما تتزايد الدعوات داخل واشنطن لإقرار تشريعات تفرض رقابة أكثر صرامة على استخدام الرقائق المتقدمة وتتبع مسارات وصولها، في إطار حماية التفوق التكنولوجي الأمريكي ومنع توظيف التقنيات التجارية في تطبيقات عسكرية.

ويعكس التقرير اتساع نطاق المنافسة الأمريكية الصينية، إذ لم تعد أشباه الموصلات مجرد صناعة اقتصادية، بل أصبحت عنصرا أساسيا في سباق الذكاء الاصطناعي والتحديث العسكري والتنافس على النفوذ التكنولوجي عالميا.