مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الخريف، تنجذب المخلوقات الخارجية مثل الفئران بشكل متكرر نحو دفء منازلنا.

ويمكنك تجنب غزو الفئران لمنزلك بتحديد ما يجذبها إليه واتخاذ خطوات لمنع ذلك، ونقدم إليك بعض الأشياء التي قد تجذب الفئران إلى منزلك هذا الخريف.

من المحتمل أن يكون لديك بعض هذه المنتجات في منزلك بالفعل.

- الوصول إلى المياة

على الرغم من أن الفئران تحصل على معظم رطوبتها اليومية من الطعام الذي تتناوله، إلا أن وجود مصدر مياه مباشر سيظل دائمًا جذابًا لها، قبل حلول فصل الشتاء، احرص على إصلاح صنابير المياه المتسربة والتأكد من عدم الإفراط في ري النباتات المنزلية

- افحص فتحات التهوية والأنابيب

كما أن فتحات التهوية والأنابيب غير المثبتة بشكل جيد أو التي بها مساحة للحركة حولها تشكل نقاط دخول مثالية للفئران

بشكل خاص لفتحات تهوية المجفف، وخطوط المياه، وخطوط الغاز - أي مكان تم فيه قطع الأساس الخرساني لمنزلك ليناسب خطًا ما.

- أغلق جميع نقاط الدخول

ينصح الخبراء بأن تكون أولى خطوات مكافحة الفئران هي سدّ جميع منافذ الدخول.

إليك بعض منافذ الدخول الشائعة التي يوصي خبراء مكافحة الآفات بفحصها وكيفية سدّ أي ثغرات:

مانعات تسرب الهواء للنوافذ والأبواب : إذا تسرب الضوء من خلال مانعات التسرب في الأبواب أو النوافذ، فيجب استبدالها أو إصلاحها، قد يحل وضع طبقة بسيطة من مادة مانعة للتسرب الفجوات الصغيرة أو استبدال مانعات التسرب بالكامل.

الأساسات والجدران : تُعدّ الشقوق والثقوب الصغيرة في أساسات منزلك أو جدرانه نقاط دخول سهلة للفئران، بالنسبة للشقوق غير الإنشائية، استخدم الإيبوكسي أو الأسمنت الهيدروليكي لملء المنطقة.

أبواب المرآب : على غرار الأبواب والنوافذ، يجب أن تكون أبواب المرآب محكمة الإغلاق لمنع دخول الضوء، وذلك لضمان منع دخول الفئران، استبدل أشرطة منع التسرب التالفة أو استخدم شبكة سلكية لسد الثقوب الكبيرة

الأنابيب والفتحات: استخدم الصوف الفولاذي ومادة مانعة للتسرب لسد الفجوات حول الأنابيب والفتحات، ولمنع الفئران من الزحف إلى داخل الأنابيب أو الفتحات، قم بسد الفتحات بشبكة سلكية دقيقة.

الأسطح والواجهات والأسقف السفلية : استخدم شبكة سلكية دقيقة أو صفائح معدنية حول هذه النقاط لمنع الدخول

إليك بعض الروائح التي تساعد على مكافحة الفئران وتمنعها من دخول منزلك

- الخل

يُعدّ الخل الأبيض وسيلة شائعة لطرد الفئران وغيرها من الحشرات المنزلية بفضل رائحته النفاذة والحمضية، ببساطة، استخدم الخل لتنظيف مطبخك وأي أماكن أخرى رأيت فيها فئرانًا، ولإطالة مدة فعالية الخل، ضع كرات قطنية مبللة به في أنحاء المنزل لطرد الفئران

- الأمونيا

رائحة الأمونيا النفاذة غير محببة لكثير من الكائنات الحية (بما في ذلك البشر)، لكن الأبحاث لم توضح بعد مدى فعاليتها في طرد الفئران، كما أن تركيزات الأمونيا العالية سامة، لذا استخدمها بحذر

- ملح إبسوم

يتميز ملح إبسوم برائحة نفاذة قد تُنفر الفئران، انثر الملح حول محيط منزلك، وخاصة عند مداخل المنزل.

يمكنك أيضًا ملء وعاء بالملح وتركه في الغرف التي تشك بوجود فئران فيها. ميزة إضافية: رائحة ملح إبسوم كريهة بالنسبة للآفات الأخرى، مثل السناجب

- كرات النفتالين

تعتبر كرات النفتالين طريقة فعالة أخرى للوقاية من الفئران بسبب رائحتها القوية، لكن يحذر من استخدام كرات النفتالين إذا كان لديك حيوانات أليفة أو أطفال.

المواد الكيميائية الموجودة في كرات النفتالين سامة للفئران، ولكنها تشكل خطراً أيضاً على البشر والحيوانات الأليفة.