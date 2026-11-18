شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق تطورًا أمنيًا جديدًا، بعدما أفادت مصادر بمقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي السوري، خلال عمليات مداهمة استهدفت عددًا من المطلوبين في المدينة، وفق ما نقلته قناة «العربية»، ونشرته صحيفة البلاد السعودية.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار التحركات الأمنية في جرمانا، الواقعة في ريف العاصمة السورية دمشق، لملاحقة أشخاص مطلوبين، وسط توترات أمنية شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، نفذت قوات الأمن مداهمات استهدفت مطلوبين داخل المدينة، وأسفرت العملية عن مقتل أحد عناصر قوى الأمن السوري، فيما لم تتضح حتى الآن جميع التفاصيل المتعلقة بظروف مقتله، أو هوية الأشخاص المستهدفين، وما إذا كانت العملية قد شهدت اشتباكات مسلحة.

توترات أمنية متكررة في جرمانا

وتشهد جرمانا تطورات أمنية متلاحقة، إذ شهدت المدينة في 14 نوفمبر الجاري انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة، أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، وفق ما أعلنته قوى الأمن الداخلي السورية، التي فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الانفجار وبدأت التحقيقات لكشف ملابساته.

كما شهدت المدينة في يوليو الماضي اعتداءً مسلحًا استهدف حاجزًا أمنيًا، وأسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي، ومقتل أحد منفذي الاعتداء، وإلقاء القبض على الآخر، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وتترقب الأوساط المحلية صدور معلومات إضافية من الجهات الأمنية السورية بشأن ملابسات مقتل العنصر الأمني، ونتائج المداهمات الأخيرة، وعدد المطلوبين الذين شملتهم العملية.



