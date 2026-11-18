تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية بعدد من المناطق السكنية بحي الزهور، أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ومتابعة معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بجهاز تعمير بورسعيد والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التنمية الحضرية والمهندسة عزيزة طايع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد وعدد من ممثلي الجهات المختصة

محافظ بورسعيد يتفقد اعمال تطوير و رفع كفاءة منطقة " عمر بن عبد العزيز" بحي الزهور

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور، والتي تجاوزت نسب تنفيذ مشروع التطوير بها 80%، بعدد 40 عمارة من إجمالي 159 عمارة سكنية مؤكدًا ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أعلى مستوى من الجودة في مختلف مراحل التطوير.

وتشمل أعمال التطوير بالمناطق السكنية رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق، وطلاء واجهات العمارات السكنية بألوان موحدة، وزيادة معدلات التشجير وإنشاء المسطحات الخضراء، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإضاءة، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية وإحداث نقلة حضارية ملموسة بالمناطق المستهدفة

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير منطقة الزلط، والتي تشمل 3 بلوكات تضم 80 عمارة سكنية، حيث تابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، واطّلع على الأعمال الجارية بالمنطقة

و استجاب المحافظ لشكوى أحد المواطنين بشأن مشكلات الصرف الصحي، وحرص على متابعة أعمال معالجة المشكلة ميدانيًا، و أعمال تغيير ورفع كفاءة غرف التفتيش والنوازل، وتركيب غرف جديدة وفقًا للاحتياجات، مع التأكد من كفاءة شبكة الصرف الصحي وسرعة إزالة أسباب الشكوى، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

وخلال جولته، شدد المحافظ على الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية وجودة تنفيذ المشروعات، والدقة في تنفيذ الأعمال، مع مراعاة التناسق الحضاري في طلاء واجهات العمارات السكنية، وتحقيق التكامل بين مختلف أعمال التطوير مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات أو شكاوى للمواطنين، لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق المستهدف منها في تحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمحافظة بورسعيد.