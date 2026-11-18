أعربت الفنانة والإعلامية لقاء سويدان عن رفضها قرار منعها من الظهور الإعلامي، وذلك في أول تعليق لها على الأزمة، حيث تمسكت بحقها في التعبير عن رأيها وطرح التساؤلات التي تراها مشروعة، مؤكدة أنها لن تتراجع عن موقفها رغم ما تتعرض له من تهديدات حسب قولها.

وخلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، تحدثت لقاء سويدان عن أسباب تمسكها بموقفها، مشيرة إلى أن تساؤلاتها تأتي انطلاقًا من حقها كعضوة وإنسانة في بلد يحترم القانون والدستور.

وأكدت قائلة: «أنا كل دا، كل دا عشان سألت أسئلة مشروعة ومن حقي كعضوة ومن حقي كـ بني آدم في بلد بتحترم القانون والدستور إن أنا أسألها، ومن حقي إن أنا أغير على فن بلدي ومن حقي إن أنا أغير على شكل الفن في بلدي».



وأضافت: «اتمنعت من الظهور الإعلامي رغم إن مفيش أي حاجة أنا عملتها غلط أنا مطلعتش في برنامجي اتكلمت عن أي مشكلة، برنامجي مفيهوش أي حاجة خارجة أو مسيئة لأي طرف من أي جهة لكن تمام دي هتديني فرصة إن أنا أركز كل جهودي إن أنا أكشف الحقيقة أنا مش هسكت وصوتي مش هيتكتم والتهديدات كلها مش فارقة معايا سواء اللي بتجيلي بشكل تليفونات أو أي حاجة أنا مكملة»؛ معلقة على الفيديو: «أنا مني لله».

وكانت لقاء نشرت عبر حسابها منذ ساعات قائلة: «أقسم بالله العلي العظيم لن أتراجع ولن أتنازل عن البلاغات المقدمة أنا قوية بالله».

يذكر أن الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، كان قد أصدر قرارًا بمنع لقاء سويدان - مقدم برامج، من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل جمهورية مصر العربية، وإحالتها للتحقيق بالنقابة.

وجاء القرار بناء علي تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، هذا باﻹضافة إلي الشكاوى المقدمة ضد المذكورة، ومخالفتها لأحكام قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016 وفقًا لما ورد بتقرير المرصد والشكاوى.

وأكدت النقابة أنها مستمرة في طريقها المهني لضبط المشهد الإعلامي من خلال استمرار تكليف المرصد بالنقابة بمتابعة الممارسين للنشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون في الوسائل الإعلامية.

وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة والإلكترونية بأحكام القانون، وعدم السماح لغير المقيدين بجداول النقابة أو غير الحاصلين على تصريح بممارسة النشاط الإعلامي بالعمل فيها، وفقًا لنص المادتين 88 و89 من قانون النقابة.