دخلت الفنانة لقاء سويدان مرحلة جديدة من الخلافات، بعدما قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده منعها من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل مصر، وإحالتها للتحقيق، على خلفية شكاوى ومخالفات رصدها المرصد الإعلامي التابع للنقابة.

وجاء القرار بالتزامن مع تصعيد قانوني آخر في الأزمة التي تجمع الفنانة بأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعدما حرر الأخير محضرًا اتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة ومقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تستهدف الإساءة إليه والتشهير به والنيل من سمعته.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية، فإن تحرك أشرف زكي جاء ردًا على محتوى نشرته لقاء سويدان خلال الفترة الأخيرة، وتطرقت فيه إلى عدد من الملفات المتعلقة بإدارة نقابة المهن التمثيلية وأداء مجلسها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

أسباب منع لقاء سويدان من الظهور على الشاشات

وأعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، صدور قرار بمنع لقاء سويدان من الظهور عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل مصر، مع إحالتها للتحقيق بالنقابة.

وأوضحت النقابة أن القرار استند إلى تقرير المرصد الإعلامي، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة ضد الفنانة، وما تضمنته من وقائع اعتبرتها النقابة مخالفات لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بتنظيم نقابة الإعلاميين.

وأكدت النقابة استمرار متابعة الممارسين للنشاط الإعلامي من خلال المرصد التابع لها، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، بالقواعد القانونية المنظمة للعمل الإعلامي، وعدم السماح لغير المقيدين بجداول النقابة أو غير الحاصلين على التصاريح اللازمة بممارسة المهنة.

أشرف زكي يحرر محضرًا ضد لقاء سويدان بتهمة التشهير

وفي تطور متصل، اتخذ أشرف زكي إجراءً قانونيًا ضد لقاء سويدان، بعدما تقدم بمحضر يتهمها فيه بنشر معلومات غير صحيحة ومقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر أنها تتضمن إساءة شخصية إليه ومحاولات للنيل من سمعته.

وتشير تفاصيل الواقعة المتداولة إلى أن المحضر جاء على خلفية انتقادات وجهتها الفنانة إلى بعض الملفات الإدارية والمهنية داخل نقابة المهن التمثيلية، وهو ما دفع نقيب الممثلين إلى اللجوء للإجراءات القانونية، تمهيدًا لفحص المحتوى محل الخلاف من الجهات المختصة.

ولم تتضح بعد نتائج التحقيقات أو الموقف النهائي للجهات المعنية من الاتهامات الواردة في المحضر.

لقاء سويدان تطالب بفتح ملفات نقابة المهن التمثيلية

وتعود بداية الخلاف إلى مقاطع فيديو نشرتها لقاء سويدان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت خلالها عددًا من القضايا المرتبطة بإدارة نقابة المهن التمثيلية، ووجهت رسائل مباشرة إلى أشرف زكي، مطالبة بمراجعة بعض الوقائع وفتح تحقيق بشأنها.

كما دعت الفنانة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مشاركة أشخاص غير مقيدين بالنقابة في الأعمال الفنية، مطالبة بوضع ضوابط تضمن حماية حقوق الأعضاء وتنظيم فرص العمل داخل الوسط الفني.

لقاء سويدان تكشف تفاصيل بلاغاتها ضد أشرف زكي

وسبق أن تحدثت لقاء سويدان عن خلافها مع نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، في برنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس».

وخلال المداخلة التي أذيعت مساء الأربعاء 11 نوفمبر، قالت الفنانة إنها تقدمت ببلاغات ضد أشرف زكي، تتعلق بما وصفته بمخالفات مالية وإدارية داخل النقابة، مؤكدة تمسكها باستكمال الإجراءات القانونية وعدم التنازل عن البلاغات.

كما أشارت إلى تعرضها لتهديدات ومحاولات للضغط عليها من أجل التراجع عن موقفها، وفقًا لما ذكرته خلال حديثها التلفزيوني.