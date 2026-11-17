تعرضت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لموقف مفاجئ خلال إحدى فقرات برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة DMC، بعدما اكتشفت أن ضيوفها الذين كانت تتحاور معهم ليسوا أشخاصًا حقيقيين، وإنما شخصيات افتراضية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجربة أثارت دهشتها وأدت إلى ردود فعل طريفة أمام الكاميرات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما فوجئت إسعاد يونس بأحد الضيوف يعتذر عن استكمال الحديث، موضحًا أن شحنه أوشك على النفاد، وهو ما دفع كريم إلى التدخل وتوضيح أنه يحتاج إلى مقبس كهربائي حتى يتمكن من إعادة شحنه ومواصلة الحوار.

وأثار هذا التصرف استغراب مقدمة البرنامج، خاصة مع ظهور ضيفة أخرى أعلنت أن موعد مغادرتها قد حان بعدما انتهت مدة تشغيلها، الأمر الذي زاد من حيرة إسعاد يونس، ودفعها إلى التساؤل عما إذا كان ضيوفها يحاولون إثارة الفوضى داخل الاستوديو.

واستمرت المفاجآت عندما أعلنت ضيفة أخرى أنها حان وقت مغادرتها بعدما انتهت مدة تشغيلها، الأمر الذي زاد من ارتباك مقدمة البرنامج، ودفعها إلى التساؤل عما إذا كان ضيوفها يتعمدون إثارة الاضطراب داخل الاستوديو.

إسعاد يونس تكتشف المفاجأة وتعلق: «كنت قاعدة مع هوا!»

وبعد تصاعد تساؤلاتها، كشف كريم لإسعاد يونس حقيقة الشخصيات التي كانت تتحاور معها، موضحًا أنها ليست أشخاصًا من لحم ودم، وإنما نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما وضعها أمام مفاجأة لم تكن في حسبانها.

ولم تتمالك إسعاد يونس دهشتها بعد سماع التوضيح، لترد بتلقائية قائلة: «أنا كنت قاعدة مع هوا؟»، ثم كررت تساؤلها لكريم قائلة: «كريم! أنا كنت قاعدة مع إيه؟»، في مشهد جمع بين المفاجأة والطرافة.

وتكشف هذه التجربة عن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على إنتاج شخصيات رقمية تتفاعل مع البشر وتشارك في الحوارات، بما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدامها في البرامج التلفزيونية وصناعة المحتوى.