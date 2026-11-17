أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية وعضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع مستحضرات التجميل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف تنمية الصادرات، ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وتنظيم الأسواق وحوكمتها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات في القطاع.

وقال جورج، خلال الاجتماع الثاني للشعبة في دورتها 2026-2029، الذي عقد بمقر اتحاد الصناعات، إن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤية طويلة الأجل وخطة عمل واضحة تمتد حتى عام 2031، تتضمن أهدافًا محددة ومراحل تنفيذ وجداول زمنية، بما يضمن الانتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المصانع القائمة، مع إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لدخول القطاع والتوسع فيه، مشيرًا إلى أن العديد من الكيانات الصناعية الكبرى بدأت بمشروعات صغيرة قبل أن تتحول إلى مؤسسات ناجحة.

وأوضح أن تطوير القطاع يتطلب إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن حجم صناعة مستحضرات التجميل، وحجم الأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب دراسة الاقتصاد غير الرسمي، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في رفع كفاءة المصانع وحماية المنتجين وتطوير منظومة الإنتاج والتداول.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها هيئة التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الطبية، للاستفادة من الخدمات الفنية والاستشارية وبرامج الدعم المتاحة، بما يسهم في تطوير الاستثمارات القائمة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام مستحضرات التجميل المصرية.

وأضاف أن تنمية الصادرات تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية المقبلة، من خلال إعداد دراسات متخصصة للأسواق الخارجية، وتنظيم البعثات الترويجية وبعثات المشترين، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.

ولفت جورج، إلى أهمية توفير خدمات الدعم الفني والمالي والاستشاري للمصنعين، والاستفادة من برامج المؤسسات الدولية ومراكز تحديث الصناعة، بما يساعد على تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات ورفع القدرات التنافسية للمصانع، فضلًا عن الاستعانة بالخبرات المتخصصة في تنظيم الأسواق وتقديم الاستشارات الفنية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المهمة لتطوير الصناعة، من بينها إعداد بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمعاهد لتأهيل كوادر فنية متخصصة، وتنظيم برامج تدريبية لتطوير تركيبات المنتجات والاستفادة من معامل ومراكز الأبحاث الجامعية، إلى جانب دراسة إنشاء مجمعات صناعية متكاملة توفر الخدمات المشتركة وتخفف الأعباء عن المصانع الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت المقترحات دعم تصنيع المواد الخام المستخدمة في مستحضرات التجميل محليًا، وإنشاء وتطوير معامل جودة مركزية متخصصة لتحليل الخامات والمستحضرات والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، فضلًا عن تطوير معايير جودة العبوات والتغليف، وتحسين منظومة البيانات الخاصة بالقطاع.

وأكد رئيس الشعبة أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على التركيز خلال المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنمية الصادرات، وتطوير الصناعة، وتنظيم الأسواق وتطويرها وحوكمتها، مع البدء في تشكيل مجموعات عمل متخصصة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تغطي مختلف المجالات الفنية والإنتاجية والتصديرية المرتبطة بصناعة مستحضرات التجميل.

وأشار إلى الاتفاق على إعداد خطة عمل خمسية تتضمن خطوات تنفيذية ومواعيد محددة، على أن يتم تحديثها بصورة دورية وفقًا لما يتحقق من نتائج في كل مرحلة، إلى جانب العمل على إنشاء مركز دعم فني تابع للشعبة، يتولى مساعدة المصنعين في التعامل مع المشكلات الفنية وتقديم الخدمات اللازمة لتطوير أعمالهم، ودراسة إنشاء نظام إلكتروني متكامل لإدارة بيانات القطاع والشركات، مع ضمان سريتها واستخدامها لخدمة الصناعة.

وشدد جورج على أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود بين الشعبة والمصانع والجهات المعنية، بما يضمن دقة البيانات والإحصاءات الخاصة بالصناعة، ويسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والتصدير، مؤكدًا أن تطوير قطاع مستحضرات التجميل يتطلب شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة، للوصول إلى صناعة أكثر قدرة على المنافسة والنمو وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.