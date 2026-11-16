ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

يُعد العسل من أقدم وأعرق المواد التي ارتبطت بمسيرة الإنسان على سطح الأرض، فلم يكن يوماً مجرد مادة غذائية تستهوي الحواس، بل طالما مثّل رمزاً للصفاء، وكنزاً علاجياً تهافتت عليه الحضارات المتعاقبة منذ فجر التاريخ. وحين نتأمل في صفحات التراث الإنساني، نجد أن القدماء المصريين والإغريق والفرس قد أدركوا مبكراً الخصائص الفريدة لهذه المادة المعجزة، فاستخدموها في التحنيط، والتطهير، ومداواة الجروح، لتتحول النحلة إلى أيقونة للعمل والانتظام والنظام في الوجدان البشري.

الحضور القرآني والنبوي: الشفاء الأبدي

إذا كان التاريخ الإنساني قد منح العسل مكانة مرموقة، فإن التراث الإسلامي قد رفع شأنه إلى آفاق أسمى وأعمق، مقرناً إياه بالوحي الإلهي والشفاء الرباني. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)، ليأتي هذا النص القرآني كدستور خالد يقرر حقيقة علمية وروحية متكاملة.

وفي السيرة النبوية الشريفة، تتجلى القيمة العلاجية للعسل بأجلى صورها؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه (يعني يشتكي من بطنه)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسقه عسلاً»، ففعل ثم أتاه فقال: يا رسول الله قد سقيته فما زاده إلا استطلاقاً، فقال: «اسقه عسلاً»، ففعل مرتين أو ثلاثاً، فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك»، فشفاه الله. هذا التوجيه النبوي الحكيم يعكس نظرة أعمق بكثير من الطب التجريبي المادي، إذ يربط بين تداوي الأجساد ويقين القلوب بصدق الشفاء الإلهي.

البعد الحضاري والعلاج البيئي

إن العسل في جوهره هو خلاصة الطبيعة النقية؛ فهذا الرحيق المستخلص من زهيرات الجبال والمرتفعات - كعسل السدر الجبلي النقي الذي تنتجه مناحل الجبال السعودية - يجسد تجانس الكائنات مع بيئتها وفق سنن كونية دقيقة. فالنحلة تسعى بأمر ربها لترتشف من خلاصة النباتات الطبية والأعشاب البرية، لتفرز لنا هذا الشراب الذي يجمع بين مضادات الأكسدة الحيوية، والمواد المعقمة، والمركبات الدوائية التي عجز الطب الحديث بكل أجهزته عن تركيب مادة اصطناعية تضاهي تعقيدها وفعاليتها.

نحو وعي صحي وإنساني أصيل

في عالم اليوم المعاصر، ومع طغيان المواد المصنعة والكيماويات التي أثقلت كاهل الجسد البشري وأضعفت مناعته، بات لزاماً علينا العودة إلى جذور الطب الأصيل والوقاية الطبيعية، وحماية المستهلك من شتى أشكال الغش التجاري التي تفتك بنقاء المنتجات الطبيعية.

إن استنطاق التراث الإنساني والإسلامي ليس ضرباً من ضروب الترف الفكري، بل هو استعادة لمنهج متوازن يربط صحة الإنسان البدنية بصفاء روحه وتغذيته السوية، ليبقى العسل الشاهد الحي على أن الطبيعة حين تمتزج بالحكمة الإئتمانية، تظل الأبقى والأقدر على مداواة أوجاع البشرية وضبط المسار الصحي الصحيح.

أما عن كيفية التعرف على جودة العسل الأصلي ونقائه دون الحاجة إلى تحليل مخبري معقد، فهناك عدة اختبارات منزلية ودلائل حسية بسيطة يمكن من خلالها الاستدلال على أصالته:

1. اختبار القوام والتدفق (الخيط):

o عند رفع ملعقة من العسل وسكبها ببطء، فإن العسل الأصلي النقي ينساب على شكل خيوط متصلة لا تنقطع بسرعة، وحين يتجمع في الصحن فإنه يتراكم على هيئة طبقات متعرجة ترتفع قليلاً قبل أن تندمج ببطء، على عكس المغشوش الذي يكون سائلًا وشبه ماء فينساب بسرعة وسهولة.

2. اختبار الذوبان في الماء:

o عند وضع ملعقة من العسل في كوب ماء بارد، فإن العسل الأصلي يترسب إلى قاعة الكوب ككتلة متماسكة ولا يذوب فوراً إلا بالتحريك المستريض. أما العسل المغشوش (الممزوج بالماء أو السكر المحول) فيذوب في الماء بسرعة دون الحاجة للتحريك.

3. اختبار الإبهام (اللتخ):

o ضع قطرة من العسل على إبهامك وحاول فركها بإصبع السبابة؛ فالعسل النقي يمتصه الجلد تدريجياً ولا يترك ملمساً لزجاً أو دبقاً مزعجاً، بينما العسل المخلوط بالسكريات الصناعية أو الجلوكوز التجاري يترك ملمساً شديد اللزوجة والدبق بسبب وجود السكريات الثقيلة.

4. الرائحة والنكهة (البصمة البيئية):

o يتميز عسل السدر الجبلي برائحة زكية ونفاذة تذكرك بزهور أشجار السدر البرية، وطعمه الحلاوة فيه مركزة لكنها لا تسبب حرقانًا مزعجًا ومؤلماً في الحلق، بل يترك طعماً دافئاً ومميزاً يزول تدريجياً.

5. اختبار الكبريت أو المنديل الورقي:

o عند وضع قطرة من العسل على منديل ورقي، فإن العسل الأصلي (الذي يتميز بانخفاض نسبة الرطوبة فيه) لا يتسرب ولا يبلل المنديل من الخلف بسرعة، بينما العسل المغشوش الذي يحتوي على نسب عالية من الماء يرشح عبر المنديل ويبلله.