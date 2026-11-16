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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عيون أطفالنا مستقبلنا.. محافظ الغربية: صحة أبنائنا أساس بناء جيل قادر على الإبداع

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية
الغربية أحمد علي

شارك اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية، والذي شهده الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز، وبمشاركة عدد من المحافظين وقيادات الوزارتين والجهات الشريكة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستثمار في صحة الأطفال باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار يسهم في تحسين قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي، ويضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب، بما يدعم فرصهم التعليمية ويحقق تكافؤ الفرص بينهم.

تحرك تنفيذي 

واستعرض المؤتمر نتائج المبادرة منذ إطلاقها في مارس 2025، حيث نجحت في استكمال الفحوصات الميدانية في 11 محافظة بإجمالي 6.6 مليون طالب، وتوفير 29.5 ألف نظارة طبية، وإصدار 27 ألف وصفة طبية، إلى جانب إحالة 1995 حالة لاستكمال الفحوصات الدقيقة وتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

مؤتمر وزارة التعليم العالي 

وتناول المؤتمر خطة التوسع المقبلة للمبادرة لتشمل المناطق الحضرية، بما يضيف نحو مليوني طالب جديد، ويرفع إجمالي المستهدف إلى 10 ملايين طالب بنهاية عام 2027، في إطار تعزيز جهود الدولة لإتاحة خدمات الفحص والعلاج والوصول بها إلى أكبر عدد من الطلاب.

تكريم أبناء الغربية

وفي ختام الفعاليات، كرم وزيرا الصحة والتربية والتعليم محافظ الغربية ضمن المحافظين المكرمين من 16 محافظة، تقديرًا للجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركاء في تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مؤتمر وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات المحافظة

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