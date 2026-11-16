رغم خسارته أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر 2010 يتأهل لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة



تأهل منتخبنا الوطني، مواليد 2010، لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة والتي ستقام بالمغرب العام المقبل ’ رغم خسارته أمام نظيره الجزائري (0 – 1) في المواجهة التي شهدها ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لتصفيات شمال أفريقيا (أوناف).

فبعد 9 دقائق على انطلاقة صافرة الحكم التونسي باسم بلعيد أحرز مهاجم منتخب الجزائر داوود بلعقرة هدف المباراة الوحيد في شباك حارس منتخب مصر مروان أحمد، مانحاً بلاده فوزها الثاني في التصفيات.

بهذه النتيجة، تقدم منتخب الجزائر لصدارة الترتيب وتوج بكأس البطولة برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن منتخب مصر، الذي تأهل ثانياً بنفس الرصيد، بينما حل منتخب المغرب في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة أيضاً عن منتخب تونس بعد فوزه الكبير عليه (5 – 1) في المواجهة ، التي أقيمت على الملعب الأولمبي بمدينة رادس في التوقيت نفسه، وأدارها الدولي المصري محمد الغازي.