كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

بين تنقلى بين القنوات لأقطع جدار الملل الذى يحاوطنا من أخبار وحوادث وكوارث بين كل ذلك توقفت عندى احدى القنوات الفضائية التى تستضيف النجم الهندى العالمى اميتاب باتشان. باتشان كان نجم الشباك الهندى والعالمى فى السينما لسنوات ماضية عديدة ومازال حتى الان له جمهوره ومحبيه وأنا من بينهم.

هذا النجم الذى أسرنا بوفاءه ودفاعه عن الحق وتحمله للظلم من أجل حماية محبيه والزود عنهم ، هذا النجم كان ضيفا لقناة فضائية وسألته المذيعة عن حادثة عالقة فى ذهنه ولاينساها أبدا وكان لها أثرا غير مجرى حياته ؛ تبسم ضاحكا وسرد لها هذه الحادثة وقال كنت فى أوج مجدى وشهرتى ، حينما جلست ذات يوم على متن طائرة بجانب رجل مسنّ يرتدي قميصًا وبنطالًا بسيطين. وبدا الرجل هادئًا، غارقًا في جريدته، ينظر من النافذة بين الحين والآخر، وعندما جاء الشاي ارتشفه في صمت، كأن وجود باتشان الذى هو أنا يجلس بجانبه لا يعنيه شيئًا.

وحاول أن أفتح معه حديثًا، فابتسم الرجل ابتسامة خفيفة وقال: «مرحبًا».

ودار بيننا كلاما خفيفا ، لدرجة اننى من كثرة اندهاشى من موقفه تجاهى سألته: «هل تشاهد الأفلام؟» وأجاب الرجل بهدوء: «قليلًا جدًا. آخر فيلم شاهدته كان منذ سنوات». ويستطرد باتشان قائلا فأجبته بسرعة وقلت له :أنا اعمل في مجال السينما.فنظر إلي الرجل وسألنى باهتمام وبهدوءه المعتاد : «جميل.. ماذا تعمل تحديدًا؟»

أجبته وكلى شغفا بأن يتعرف على ويذكرني : «أنا ممثل».

أومأ الرجل برأسه وقال: «هذا رائع».

وحين هبطت الطائرة، مدّدت له يدى وصافحته قائلًا: «سعدتُ بمعرفتك. بالمناسبة، اسمي أميتاب باتشان».

صافحنى الرجل بهدوء، وابتسم، ثم قال: «شكرًا لك. سعدتُ بلقائك أيضًا. أنا جي آر دي تاتا». توقفت للحظة استجمع معلوماتى وألتقط أنفاسى هذا الرجل رئيس مجموعة شركات تاتا)

( ويعد واحدا من أهم واغني الشخصيات التجارية الدولية الكبرى في العالم ومجموعة تاتا تضم 114 شركة)

‏وينهى باتشان حديثه للمذيعة قائلا : في تلك اللحظة فقط أدرك باتشان الذى هو أنا أن الشهرة مهما بلغت، تبقى صغيرة أمام تواضع من هو أكبر منها. وأن التواضع لا يكلفك شيئًا، بل يزيدك رفعة.

أغلقت التلفاز وأعيد ماقاله النجم العالمى وأندهش مما يجرى حولنا من فقاعات وبالونات تتباهى بصغائر الأمور بل وتتعالى وتتخذ كل سبل الظهور والتظاهر وسيلة لتقول أنها الأفضل والأقوى والاهم ، الغريب أن عظماء العالم القديم أو الزمن الجميل كانوا أفضل كثيرا من الحاليين ومع ذلك لم تكن لغة التعالى والتفاخر متعامل بها حينذاك بل كان هناك أسلوب راقى فى الحديث وحتى الاختلاف والتناحر ، التاريخ شاهد على اختلافات الأديب المصرى والمفكر عباس العقاد مع عميد الادب العربى الدكتور طه حسين ، كل سجالتهم كانت راقيه وتتخذ طريق الرقى فى التعامل طريقا واضحا سالكا لاعوج فيه ، العندليب وخلافه مع الاطرش لم تتدنى أبدا للمستوى الذى نشهده حاليا فى الخلافات والسباقات نحو من هو الاول ومن يليه ، ام كلثوم فى عز مجدها اشادت بالفنانة سعاد محمد وقالت أنها ذات مرة سمعت صوت سعاد محمد وحسبت أن هذا الصوت هو صوتها لاول وهلة ، بل انها قالت اجمل مايقال عن فايزة احمد ووصفتها بأجمل الكلمات والعبارات ولم تتعالى وتقول عن نفسها انها الافضل وان الزمان لم يأتى بمثلها ، فى الزمن الجميل كان التواضع سمة طبيعية وكان التكبر رذيلة وذنب لايغفر ولا يغتفر ؛ فى هذا الزمان أصبح التكبر والتعالى ضرورة وطريقة من طرق ركوب التريند والشهرة . بين الزمن الجميل والزمن الحالى فجوة كبيرة ستزداد ان لم يتم وضع حلول وطرق لاعادة مصرنا إلى ماكانت عليه وماكان يميزها.