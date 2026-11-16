نتنياهو يتهم آيزنكوت باستغلال اعتقال نشطاء «رعم» لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية

اتهم حزب الليكود الإسرائيلي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم حزب «ياشار» غادي آيزنكوت، باستغلال قضية اعتقال نشطاء من حزب «القائمة العربية الموحدة» (رعم)، لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية، موجهًا اتهامات حادة إلى معسكر اليسار ووسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال حزب الليكود، في بيان، إن «الهدف من الهجمات الكاذبة والمتهورة التي يشنها معسكر اليسار ووسائل الإعلام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحزب، هو رفض أي إمكانية لتحقيق الوحدة الوطنية، وتبرير تفضيل الأحزاب الداعمة للإرهاب على حساب الأحزاب الصهيونية».

وأضاف البيان، أن الهجوم الأخير على شخص قام بواجبه القانوني لمنع ارتكاب جرائم يمثل، بحسب وصفه، «عبثًا صارخًا»، متهمًا آيزنكوت ومعسكر اليسار بتفضيل أطراف تسعى إلى القضاء على إسرائيل على حساب قطاع واسع من الجمهور الصهيوني.

وتابع الحزب، أن آيزنكوت وحلفاءه مستعدون، وفقًا للبيان، للكذب والتحريض وتوجيه الهجمات السياسية، بهدف عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الخلاف السياسي المتصاعد بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، على خلفية الجدل الذي أثارته قضية اعتقال نشطاء من حزب «رعم»، وما صاحبها من اتهامات وانتقادات متبادلة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية.