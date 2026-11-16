باريس سان جيرمان يجهز عرضًا تاريخيًا لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية ، عن اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، من خلال صفقة مالية ضخمة قد تجعله ضمن أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وبحسب موقع «أجانسبور» التركي، يدرس النادي الفرنسي تقديم عرض تصل قيمته إلى 200 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، مع تخصيص راتب سنوي له يبلغ 22 مليون يورو.

وانتقل جولر، إلى ريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من فنربخشة مقابل 30 مليون يورو، ويرتبط حاليًا بعقد مع النادي الإسباني يمتد حتى يونيو 2029.

وتشير التقارير إلى وجود خلاف بشأن مستقبل عقد اللاعب؛ إذ تحدثت معلومات منسوبة إلى شبكة «إي إس بي إن» عن رفضه عرضًا للتجديد براتب سنوي قدره 8 ملايين يورو، بينما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» في أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده حتى 2032.