السماح لإسرائيل بدخول سيناء.. اللواء عادل عزب يكشف تفاصيل مخطط محمد مرسي

كشف اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، تفاصيل القبض على محمد مرسي فجر 27 يناير 2011، موضحا أن الأمر لم يكن اعتقالا، وإنما جاء على خلفية قضية تخابر تضمنت أكثر من 80 ورقة، شملت تسجيلات واتصالات خارجية ووثائق.

وقال اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز أمن الدولة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، إن القبض على محمد مرسي فجر 27 يناير 2011 لم يكن اعتقالًا، بل كانت هناك قضية تخابر أكثر من 80 ورقة، فيها تسجيلات واتصالات خارجية ووثائق تدين هذا التحرك.

وأضاف: «عندما تم القبض على محمد مرسي ضمن الـ34 شخصًا الآخرين، وجدنا معه ورقة مكتوبة بخط إيده فيها 8 بنود عبارة عن خارطة طريق، وآخر بند دخول إسرائيل سيناء».