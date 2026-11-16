محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص منتخب مصر بعدما أصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة الأفريقية ولم تعد طموحاته مقتصرة على تحطيم الأرقام القياسية المحلية بل امتدت إلى مطاردة عرش الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية في إنجاز قد يضع قائد الفراعنة على قمة قائمة أساطير القارة السمراء.

ورغم الجدل المثار حول عدد أهداف محمد صلاح الدولية وما إذا كان رصيده يبلغ 68 أو 70 هدفًا، فإن الأرقام تؤكد اقترابه من مراكز متقدمة في قائمة كبار هدافي المنتخبات الأفريقية، خاصة مع استمرار مشواره الدولي وقدرته على التسجيل في مختلف المنافسات.

محمد صلاح يقترب من عرش هدافي المنتخبات الأفريقية

بحسب بيانات شبكة “ترانسفير ماركت" وموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سجل محمد صلاح 68 هدفا خلال 121 مباراة مع منتخب مصر منذ ظهوره الدولي الأول عام 2011 بينما ترفع بعض الإحصاءات رصيده إلى 70 هدفا نتيجة الاختلاف حول اعتماد بعض المباريات الدولية وأهدافها.

ويرتبط هذا التباين بمباراتي سوازيلاند عام 2013 حيث تختلف قواعد احتساب بعض المواجهات وأهدافها بين المصادر الإحصائية وهو ما ينعكس على ترتيب اللاعبين في قوائم الهدافين التاريخيين.

وبغض النظر عن اختلاف الأرقام، يواصل قائد المنتخب المصري مطاردة إنجاز استثنائي، يتمثل في تجاوز كبار الهدافين الأفارقة والانفراد بصدارة القائمة التاريخية.

جودفري تشيتالو يتصدر القائمة ومحمد صلاح يطارد الرقم القياسي

يتربع الزامبي جودفري تشيتالو على قمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية برصيد 79 هدفًا، سجلها خلال الفترة من 1968 إلى 1980، وفقا لإحصاءات موقع "RSSSF" المتخصص في توثيق سجلات كرة القدم.

ويأتي المالاوي كينا فيري في المركز الثاني برصيد 71 هدف بينما يدخل محمد صلاح دائرة المنافسة بقوة، إلى جانب أساطير الكرة الأفريقية الذين تركوا بصماتهم التهديفية مع منتخبات بلادهم.

ووفقًا للإحصاءات التي تحتسب لمحمد صلاح 70 هدفا يحتاج قائد الفراعنة إلى هدفين لمعادلة رصيد كينا فيري، وثلاثة أهداف لتجاوزه بينما تفصله 9 أهداف عن معادلة الرقم القياسي لتشيتالو، و10 أهداف للانفراد بالصدارة.

أما وفقًا للإحصاءات التي تحتسب له 68 هدف فيحتاج إلى أهداف إضافية للوصول إلى الأرقام نفسها، ما يجعل اختلاف معايير اعتماد المباريات الدولية نقطة مهمة عند المقارنة بين الهدافين.

حسام حسن ودروجبا وإيتو وماني ضمن قائمة كبار هدافي أفريقيا

لا تقتصر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية على تشيتالو وكينا فيري، بل تضم مجموعة من أبرز نجوم القارة الذين صنعوا تاريخا كبيرا مع منتخبات بلادهم.

وجاءت قائمة أبرز الهدافين وفقا للأرقام الواردة في الإحصاءات كالتالي:

جودفري تشيتالو – زامبيا: 79 هدفا.

كينا فيري – مالاوي: 71 هدفا.

حسام حسن – مصر: 69 هدفا.

محمد صلاح – مصر: 68 هدفا.

ديدييه دروجبا – كوت ديفوار: 65 هدفا.

صامويل إيتو – الكاميرون: 56 هدفا.

ساديو ماني – السنغال: 55 هدفا.

أسامواه جيان – غانا: 51 هدفا.

وتكشف هذه القائمة حجم المنافسة التاريخية التي يخوضها محمد صلاح في ظل وجود أسماء صنعت أمجاد الكرة الأفريقية على مدار عقود، وعلى رأسها أساطير مصر والكاميرون وكوت ديفوار وزامبيا.

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي تصفيات أمم أفريقيا

ويمتلك محمد صلاح بالفعل إنجاز قاري بارز، بعدما تصدر قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 22 هدفا، متفوقا على النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يمتلك 17 هدفًا.

ويأتي السنغالي ساديو ماني والزيمبابوي موسونا برصيد 15 هدف لكل منهما، ليؤكد قائد المنتخب المصري تفوقه التهديفي في التصفيات القارية، ويضيف إنجاز جديد إلى سجله الدولي.

صلاح يطارد رقم إيتو في نهائيات كأس الأمم الأفريقية

وعلى مستوى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يتصدر الكاميروني صامويل إيتو قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 18 هدف يليه الإيفواري لوران بوكو بـ14 هدف ثم النيجيري رشيدي يكيني برصيد 13 هدفا.

ويحتل المصري حسن الشاذلي المركز الرابع برصيد 12 هدف بينما يأتي محمد صلاح في المركز السابع برصيد 11 هدف بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني والإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني باتريك مبوما ومواطنه حسام حسن.