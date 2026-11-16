تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة "كشط – إعادة رصف " لمحور أحمد شوقى بالوصلة من محور السادات وحتى محور يوسف السباعى بمنطقة القاهرة الجديدة، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى للطريق الرئيسى بمحور أحمد شوقى بالإتجاه القادم من محور يوسف السباعى إتجاه محور السادات بالوصلة من أمام مدرسة القاهرة الحديثة الدولية وصولاً لنهاية طريق الخدمة مع تحويل حركة المركبات إتجاه طريق الخدمة بطول 200 متر تقريباً إعتباراً من اليوم الإثنين 16/11/2026 ولمدة (14 يوم).



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.