فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي أبرزت أحدث اختياراتها في عالم الموضة، لتلفت الانتباه بتصميم مختلف يجمع بين الألوان اللامعة والتفاصيل الأنثوية الجريئة.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي..

واختارت هيفاء وهبي فستانا قصيرا بتصميم لافت، جاء مرصعا بتطريزات وترتر ملون عكست درجات متعددة من الألوان، بين الوردي والأزرق والأخضر والذهبي، ما منح الإطلالة بريقا واضحا وتفاصيل غنية بالتنوع والحيوية.

وجاء الفستان بقصة قصيرة تبرز جمال القوام، مع تصميم محدد للخصر وتفاصيل لامعة امتدت على مختلف أجزائه، بينما أضافت اللمسات السوداء الشفافة مزيدا من الجرأة والاختلاف إلى الإطلالة.

ولم تكتف هيفاء بالتفاصيل اللامعة، بل نسقت مع الفستان قفازات سوداء طويلة من خامة شفافة، امتدت على الذراعين، لتمنح التصميم طابعا مسرحيا مستوحى من إطلالات عروض الأزياء والاستعراضات الفنية.

واعتمدت هيفاء وهبي على تسريحة شعر منسدلة باللون الأسود، مع مكياج قوي أبرز جمال عينيها من خلال رسمة آيلاينر واضحة ورموش كثيفة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة حقق توازنا مع بريق الفستان وتفاصيله الملونة.

كما ظهرت في الصور وسط أجواء استعراضية وخلفية من الستائر الحمراء، مع إكسسوار للرأس أضفى لمسة ملكية على الإطلالة، وزاد من طابعها المسرحي اللافت.