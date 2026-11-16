بروتوكول تعاون بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي لتطوير مشروعات محطات الكهرباء النووية

وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026

وقد وقع البروتوكول عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السيد الدكتور/ هاني خضر، رئيس الهيئة، فيما وقع عن الجهاز التنفيذي السيد الدكتور/ أحمد فرغل توفيق، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي.

ويأتي هذا التوقيع في ضوء القانون رقم (209) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي ينص على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية؛ حيث ينص على أن الجهاز يباشر اختصاصاته بالتعاون مع الهيئة.

ويعكس البروتوكول حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات الوطنية المتاحة، وبما يسهم في تنمية القدرات الوطنية في المجالات العلمية والفنية والإدارية ذات الصلة.

كما يتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون، يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات المتعلقة باستيفاء متطلبات التراخيص والأذون والموافقات اللازمة للمشروعات النووية ومشغليها، إلى جانب التعاون في نشر ثقافة الأمان النووي وتعزيز الوعي المجتمعي. ويمتد التعاون ليشمل مجالات نظم الإدارة المتكاملة، والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وتقييم الأداء، فضلًا عن تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات.

وفي هذا السياق، يؤكد هذا التعاون أهمية تكامل الجهود الوطنية، والإمكانات المؤسسية، وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية في إطار من التعاون المؤسسي والتنسيق الفعال، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات المرتبطة بالقطاع النووي.



جديرٌ بالذكر، أنه قد شهد التوقيع من جانب الهيئة كل من: أ.د/ وائل الجمال، رئيس قطاع الضمانات النووية والأمن النووي، د/ محمد جاهين، رئيس قطاع أمان المنشآت النووية، أ/ تامر قمرة، رئيس إدارة الشئون القانونية، أ/ ماريان يوسف، مدير مكتب رئيس الهيئة، ومن جانب الجهاز التنفيذي كل من: د/ أحمد ربيع آغا، أ.د/ إيهاب زكريا، م/ إسلام صبري، م/ أيمن عبد المنعم سليمان، أ/ هادي ممدوح، أ/ شريف حسن فودة.