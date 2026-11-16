تصل إلى الضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي السيارات على الطرق السريعة

بين أجواء خريفية مستقرة نهارًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، تواجه الطرق تحديًا جديدًا خلال الساعات الأولى من الصباح، مع تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، وتتسبب في تراجع الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، ما يرفع مخاطر القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مطالبة المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحذر، خاصة خلال فترات الصباح الباكر، والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم.

شبورة كثيفة على الطرق.. وهذه أبرز المناطق المتأثرة

الأرصاد



وأوضحت غانم، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر.

من جانبه، أكد القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أن الشبورة تتركز على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمدن المطلة على البحر المتوسط، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور، للتعامل مع تداعياتها.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت منار غانم إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، تتراوح بين الاعتدال والميل للحرارة خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تسجل في بعض المدن الجديدة نحو 15 و16 درجة مئوية.

وأوضحت أن درجات الحرارة تسجل معدلات أعلى من القيم الطبيعية خلال هذه الفترة، إلا أن غياب أشعة الشمس يؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة، وهو ما يفسر التباين الواضح في حالة الطقس بين النهار والليل.

نصائح مهمة للمواطنين وقائدي السيارات



ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، تجنبًا للتعرض لبرودة الطقس، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترات.

وناشدت قائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، وتهدئة السرعة أثناء القيادة في وجود الشبورة، وتشغيل كشافات الشبورة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، مع تأجيل الرحلات غير الضرورية لحين تحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت أهمية متابعة النشرات الجوية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة.

وتبقى الشبورة المائية التحدي الأبرز أمام حركة السفر والتنقل خلال الساعات المبكرة من اليوم، رغم استقرار الأحوال الجوية بوجه عام، ما يتطلب الحذر وعدم الاستهانة بانخفاض الرؤية على الطرق.