أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة مالية بين نادي الزمالك وإحدى الشركات المتخصصة في توريد الأجهزة الرياضية، بسبب تأخر النادي في سداد مستحقات مالية تتجاوز 3 ملايين جنيه، رغم مرور أكثر من عام على التعاقد، مشيرًا إلى أن مسؤولي الشركة حاولوا مرارًا الحصول على مستحقاتهم دون استجابة من إدارة القلعة البيضاء.





واضاف من شهر تقريبًا، تواصل معنا أحد المسؤولين الطبيين، صاحب شركة تعمل في المجالات الطبية ومتعاقدة مع نادي الزمالك، وأخبرنا أن له مستحقات مالية لدى النادي، وأنه حاول الحصول عليها منذ فترة طويلة تتجاوز السنة، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها حتى الآن.

وبعد الاستفسار والحصول على التوضيحات والمستندات التي تؤكد كل كلمة قالها لنا، بالأرقام والأجهزة والتفاصيل، أردنا أن نروي لكم هذه التفاصيل، خاصة بعد أن وصلنا أيضًا رد نادي الزمالك عليها.

وتابع في أبريل 2025، تعاقد نادي الزمالك مع إحدى شركات توريد الأجهزة الرياضية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب إجراء مناقصة مع شركة أخرى.

بلغت القيمة الإجمالية للأجهزة الرياضية 3 ملايين و350 ألف جنيه.

تسلّم الأجهزة كلٌّ من الدكتور محمد أسامة، الذي استعان به النادي، والدكتور محمد شوقي.

عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع مسؤولي الشركة، وأبلغهم بوجود أزمة مالية داخل النادي، مع الاتفاق على سداد المستحقات على دفعتين، الأولى في يونيو 2025، والثانية في يوليو من العام نفسه، بواقع 50% من قيمة المستحقات في كل دفعة.

مؤسسو الشركة من مشجعي نادي الزمالك، وقد تم إبلاغهم بصعوبة الوضع المالي للنادي، مع مطالبتهم بالظهور على قناة الزمالك، باعتبار ذلك نوعًا من الدعم والمساندة للنادي، إلى جانب الترويج للشركة والإعلان عنها.

بعد مرور شهرين على الموعد المحدد للسداد، بدأ مسؤولو الشركة التواصل مع هاني شكري وعبد الله جورج وحسن موسى، المدير التنفيذي للنادي، للمطالبة بمستحقاتهم، لكنهم لم يحصلوا على أي رد إيجابي.

عقد مسؤولو الشركة بعد ذلك جلسة مع الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، من أجل حسم ملف المستحقات.

خلال الجلسة، تم إبلاغهم بأن الملف أصبح لدى إدارتي المشتريات والشؤون القانونية بالنادي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

لاحقًا، تم إبلاغ مسؤولي الشركة بأن الفريق مقبل على المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأن التتويج باللقب سيمنح النادي 4 ملايين دولار، وهو ما سيسمح بسداد مستحقات الشركة، إلا أن الزمالك خسر البطولة ولم يحصل على الجائزة المالية المنتظرة.

عقب خسارة اللقب، عاد مسؤولو الشركة إلى التواصل مع إدارة النادي للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم، لكن دون استجابة.

ووصل الأمر إلى توجه مسؤولي الشركة إلى مقر نادي الزمالك، والانتظار لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، على أمل مقابلة أحد المسؤولين، إلا أنهم لم يحصلوا في النهاية على إذن بالدخول إلى النادي.