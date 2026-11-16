مشهد فلكي بديع يزين سماء مصر| اقتران المشتري والمريخ فجر اليوم.. شاهده بالعين المجردة

تشهد سماء مصر فجر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 اقتراناً مميزاً بين كوكبي المشتري والمريخ حيث يظهر الكوكبان متقاربين في اتجاه كوكبة الأسد في مشهد يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أقرب مسافة ظاهرية بين الكوكبين ستبلغ نحو درجة واحدة و11 دقيقة قوسية وذلك عند الساعة 5:04 صباحاً بتوقيت مكة وعلى الرغم من أن هذا التقارب يبدو مميزاً عند النظر إلى السماء فإن الكوكبين يفصل بينهما في الفضاء ملايين الكيلومترات ولا يحدث بينهما أي اقتراب مادي وسيكون المشتري الأكثر لمعاناً بفارق واضح إذ يبلغ لمعانه الظاهري نحو −2.1 بينما يبلغ لمعان المريخ نحو +0.7 ما يجعل المشتري أكثر سطوعاً بنحو 13 مرة.

ويمكن تمييز المريخ بلونه البرتقالي المحمر مقارنة بالمظهر الأبيض الساطع للمشتري وسيظهر بالقرب منهما نجم قلب الأسد ألمع نجوم كوكبة الأسد ليضيف عنصراً ثالثاً إلى المشهد ويمكن للراصدين ملاحظة تغير المواقع النسبية لهذه الأجرام من ليلة إلى أخرى.

لا يقتصر الحدث على المشتري والمريخ إذ يأتي هذا الاقتران ضمن تجمع ظاهري لأربعة كواكب في سماء الفجر خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر تشمل عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وستظهر هذه الكواكب ممتدة على امتداد المنطقة الشرقية من السماء باتجاه الأعلى مع اختلاف ارتفاعاتها عن الأفق وسيكون عطارد الأصعب في الرصد لقربه الظاهري من الأفق وشفق الصباح بينما سيكون المشتري والمريخ من أسهلها مشاهدة.

يمكن البدء برصد المشتري والمريخ بعد منتصف الليل ومتابعة ارتفاعهما في السماء الشرقية ثم الجنوبية الشرقية باتجاه الفجر ولا يتطلب رصدهما استخدام تلسكوب إذ يكفي اختيار موقع ذي أفق مكشوف وسماء صافية أما باستخدام المنظار فيمكن مشاهدة الكوكبين ضمن مجال رؤية واحد في حين يتيح التلسكوب رؤية قرص المشتري وأقماره الأربعة الكبيرة وهي آيو وأوروبا وغانيميد وكاليستو.

يمثل هذا الاقتران فرصة جميلة لمتابعة الحركة الظاهرية للكواكب ورصد كيف تتغير مواقعها بالنسبة إلى بعضها البعض من ليلة إلى أخرى وتذكرنا بأن ما نراه من اقتران في السماء هو نتيجة منظورنا من الأرض وليس اصطفافاً حقيقياً للكواكب في الفضاء.