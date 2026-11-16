تداعيات الحرب الأوكرانية.. فنلندا تفرض قيودا جديدة على دخول الروس

قررت الحكومة الفنلندية فرض قيود جديدة على دخول المواطنين الروس إلى أراضيها اعتباراً من الاثنين 16 نوفمبر 2026، تشمل الرياضيين المحترفين، حتى أولئك المسموح لهم بالمشاركة في المنافسات الدولية تحت صفة محايدة، في خطوة قد تؤثر على عدد من البطولات الرياضية المقررة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن القرار، الصادر في 12 نوفمبر الجاري، يشمل أيضاً حالات العمل قصير الأجل التي تتطلب الحصول على تأشيرة، موضحة أن السلطات تعتبر دخول المواطنين الروس لأغراض غير أساسية تهديداً لعلاقات فنلندا الدولية.

الحرب الروسية على أوكرانيا وراء القيود الجديدة

وربطت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين تشديد إجراءات الدخول باستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحكومة ترى أن موسكو تستخدم الرياضة لتحقيق أهداف دعائية.

واستثنت السلطات الفنلندية من القيود الأعمال الضرورية المرتبطة بالمصالح الوطنية للبلاد، ومن بينها المهام المتعلقة بأمن الإمدادات.

وبموجب القرار، تتولى وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية تطبيق ضوابط التأشيرات، بينما يتولى حرس الحدود والشرطة تقييم شروط الدخول والإقامة قصيرة الأجل، بما في ذلك الحالات التي يحمل فيها المواطن الروسي تأشيرة صادرة عن دولة أخرى ضمن منطقة شنغن.

بطولات دولية مهددة بالقيود الفنلندية

ووفقاً لوكالة رويترز، من المتوقع أن تلقي الإجراءات الجديدة بظلالها على افتتاح كأس العالم للتزلج الريفي في منطقة روكا الفنلندية، المقرر إقامته خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، فضلاً عن فعاليات رياضية لاحقة في لاهتي وبطولات التزلج الفني.

من جانبه، أكد الاتحاد الدولي للتزلج أن قرارات السماح بدخول الرياضيين إلى أراضي الدول المضيفة تقع ضمن اختصاص السلطات الوطنية، فيما يدرس الاتحاد الدولي للتزلج الفني تداعيات القيود الفنلندية على منافساته المقبلة.

وتشمل البطولات التي قد تتأثر بهذه الإجراءات بطولة العالم للتزلج الفني، المقرر تنظيمها في مدينة تامبيري الفنلندية خلال مارس 2027.