تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

بدأت شركة تسلا الأمريكية استقبال طلبات شراء سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة "سايبر كاب" Cybercab، عبر إتاحة الحجز أمام عدد محدود من العملاء داخل الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إلا أن امتلاك السيارة لا يخلو من شروط استثنائية وقيود قد تزيد من تكلفتها الفعلية وتحد من حرية استخدامها.

وحددت تسلا السعر المبدئي للسيارة عند 29,990 دولارا، لتقدم نموذجا مختلفا عن السيارات التقليدية، إذ تعتمد على مقعدين فقط، ولا تتضمن عجلة قيادة أو دواسات، باعتبارها سيارة مصممة للعمل بصورة مستقلة اعتمادا على أنظمة القيادة الذاتية، مع تحديد ديسمبر 2026 موعدا مبدئيا لبدء تسليمها للعملاء.

ورغم السعر الذي يبدو منافسا مقارنة ببعض السيارات الكهربائية، فإن الشركة فرضت رسوما إضافية إلزامية، أبرزها الاشتراك في خدمة القيادة الذاتية مقابل 299 دولارا شهريا، أي ما يعادل 3,588 دولارا سنويا، وهو شرط أساسي لتشغيل السيارة والاستفادة من قدراتها، فضلا عن سداد 1,000 دولار عند الحجز، مع عدم إمكانية استرداد هذا المبلغ.

ولم تقتصر شروط تسلا على الجوانب المالية، بل وضعت قيودا جغرافية على المرحلة الأولى من طرح السيارة، حيث اقتصرت إمكانية الشراء على خمس مدن بولاية تكساس الأمريكية، هي أوستن ودالاس وهيوستن وسان أنطونيو وفورت وورث.

كما حددت الشركة حدا أقصى للشراء بواقع سيارة واحدة لكل عميل، إلى جانب تقييد حركة سايبر كاب بمناطق الخدمة التي تعتمدها تسلا وتحددها جغرافيا، وهو ما يعني أن المالك لن يتمكن من استخدامها بحرية في جميع الطرق والمناطق، بل سيكون ملزما بالنطاقات التي تسمح بها الشركة.

ويأتي طرح السيارة للأفراد على خلاف تصريحات سابقة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، الذي أكد أن الجزء الأكبر من سيارات سايبر كاب سيظل ضمن ملكية الشركة، ليعمل في إطار أسطول مخصص لخدمات النقل الذاتي بدلا من بيعها للمستهلكين بصورة تقليدية.

وأثار الاشتراك الشهري البالغ 299 دولارا جدلا بين المهتمين بالسيارات الكهربائية، بسبب ارتفاع تكلفته، خاصة مع ارتباط تشغيل السيارة به بشكل إلزامي. وأقر ماسك بأن الرسوم الحالية مرتفعة، مشيرا إلى أن المستوى المناسب للاشتراك قد يصل إلى نحو 115 دولارا شهريا، بما يتقارب مع تكلفة خدمات القيادة الذاتية والاتصال المتاحة في بعض طرازات تسلا الأخرى.

وتخطط الشركة لتوسيع نطاق إتاحة سايبر كاب في مختلف الولايات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة سيظل مرهونا بالحصول على الموافقات التنظيمية والتصاريح القانونية اللازمة، في ظل المتطلبات المرتبطة بتشغيل المركبات ذاتية القيادة.

وتراهن تسلا على زيادة إنتاج السيارة خلال المرحلة المقبلة، مع توجهها لإعادة توظيف جزء من طاقاتها التصنيعية لدعم مشروع سيارات الأجرة ذاتية القيادة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تستهدف الشركة الاعتماد عليها لتعزيز أعمالها وتغيير مستقبل خدمات النقل.