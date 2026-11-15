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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تضع واشنطن أمام 3 سيناريوهات.. لا اتفاق دون تنفيذ مطالب طهران واامواجهة العسكرية قائمة

الحرب الأمريكية الإيرانية
الحرب الأمريكية الإيرانية
إلهام عبد العزيز

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن بلاده مستعدة للتعامل مع ثلاثة سيناريوهات محتملة في علاقتها مع الولايات المتحدة، وهي الدبلوماسية والحصار الاقتصادي والمواجهة العسكرية.

الحرب الأمريكية الإيرانية 

وأضاف، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، أن واشنطن أظهرت سوء نيتها ثلاث مرات على الأقل خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ما يؤكد، بحسب قوله، عدم إمكانية الوثوق بها على طاولة المفاوضات.

واستشهد بحرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت خلال المفاوضات، وحرب الأربعين يومًا التي وقعت أيضًا أثناء المحادثات، فضلًا عن مفاوضات إسلام آباد ومذكرة التفاهم التي لم تستمر، وفق قوله، لأكثر من أسبوعين.

وأوضح غريب آبادي أن المطالب الإيرانية لأي اتفاق تشمل إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، ورفع الحصار الاقتصادي الأمريكي، وتسوية ملف الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع بعض العقوبات، خصوصًا المتعلقة بقطاع النفط.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت بعد إلغاء تفاهم إسلام آباد يجب تسوية وضعها، مؤكدًا أن طهران لن تقبل بأن تظل أداة ضغط جديدة في يد واشنطن.


وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، طالب بتوضيح مصير القوات والمعدات العسكرية التي أرسلتها واشنطن بعد التفاهم السابق، مشيرًا إلى أن الخطة الإيرانية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تقلصت من سبعة أيام إلى يومين بعد مشاورات مع الوسطاء، ولا سيما قطر وباكستان.


وأكد أن الخلافات بشأن تنفيذ هذه الإجراءات لا تزال تحول دون استئناف المفاوضات، مشددًا على ضرورة تنفيذ جميع المطالب في المرحلة الحالية، وإلا سيكون أي اتفاق محتمل غير مستقر.

وقال إن إيران لا تزال، من الناحية القانونية، في حالة حرب، معتبرًا أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها من خلال العدوان العسكري، وأن عليها استعادة ثقة طهران إذا أرادت العودة إلى المسار الدبلوماسي.


واختتم غريب آبادي بالتأكيد أن سياسة العقوبات والضغط الأقصى الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها، مضيفًا أن أضرارها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والولايات المتحدة نفسها تفوق الضغوط التي تتعرض لها إيران.

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