قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك.. وصل كام انهاردة؟

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري مع ختام التعاملات في البنوك.

وجاءت تحركات الدولار في ختام تعاملات اليوم بمستويات متباينة بين البنوك، حيث سجل البنك المركزي المصري 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.



وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم في مصر بالتزامن مع إعلان ارتفاع صافي الاحتياطي الدولي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب تسجيل تحويلات المصريين بالخارج مستويات مرتفعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهي مؤشرات تحظى باهتمام المتعاملين والمستثمرين عند متابعة تطورات سوق الصرف.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري مع ختام تعاملات الأحد المستويات التالية:

53.72 جنيه للشراء.

53.86 جنيه للبيع.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي أحد المؤشرات المهمة التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، إلى جانب أسعار التداول المعلنة داخل البنوك الحكومية والخاصة، والتي قد تختلف بفروق محدودة وفقًا لسياسات التسعير لدى كل بنك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

شهدت أسعار الدولار تباينًا بين البنوك العاملة في مصر، وجاءت مستويات الشراء والبيع المسجلة بنهاية تعاملات الأحد 15 نوفمبر 2026 على النحو التالي:

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

53.74 جنيه للشراء.

53.84 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك مصر:

53.74 جنيه للشراء.

53.84 جنيه للبيع.

- بنك المصرف المتحد:

53.78 جنيه للشراء.

53.88 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي CIB:

53.75 جنيه للشراء.

53.85 جنيه للبيع.

- البنك المصري الخليجي:

53.23 جنيه للشراء.

53.33 جنيه للبيع.

- بنك البركة:

53.75 جنيه للشراء.

53.85 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية:

53.78 جنيه للشراء.

53.88 جنيه للبيع.



وتوضح هذه الأسعار وجود اختلافات بين البنوك في مستويات شراء الدولار وبيعه، إذ سجل بنك المصرف المتحد وبنك الإسكندرية أعلى سعر معلن للشراء والبيع ضمن قائمة البنوك المذكورة، بينما جاء البنك المصري الخليجي عند مستويات أقل.

وتظل متابعة سعر الدولار اليوم ضرورية للراغبين في إجراء عمليات تحويل العملات أو متابعة تطورات سوق الصرف، مع مراعاة أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير خلال جلسات التداول وفقًا لحركة السوق وسياسات البنوك.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

بالتزامن مع تحركات سعر الدولار، سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة شهرية بلغت 152 مليون دولار.

وتعكس هذه الزيادة تحسنًا في قيمة الاحتياطي الدولي، الذي يمثل أحد المؤشرات المهمة على قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب دوره في دعم الاستقرار المالي ومتابعة تطورات الاقتصاد.

ويحظى الاحتياطي النقدي باهتمام واسع من جانب المتعاملين في سوق الصرف، باعتباره أحد المؤشرات التي تساعد على تقييم وضع الموارد الأجنبية المتاحة، ومدى قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات المرتبطة بالمدفوعات الخارجية.

صافي الاحتياطي الدولي يرتفع 7.43 مليار دولار خلال عام

حقق صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بمستواه البالغ نحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، ليسجل نموًا بنسبة 14.8%.

كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل قرابة 52.75 مليار دولار.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية في ظل متابعة تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه، إذ يمثل الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بقدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجاته من العملات الأجنبية.

كما تعكس حركة الاحتياطي تطور أحد المصادر الرئيسية للقدرة المالية الخارجية، وهو ما يجعل بياناته محل متابعة دورية من جانب المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو تحويلات العاملين بالخارج، بما يعزز أهمية هذا المصدر ضمن موارد النقد الأجنبي التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، خاصة مع ارتباط التحويلات بتدفقات العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.



وتحظى التحويلات بأهمية كبيرة ضمن المؤشرات الاقتصادية التي تتم متابعتها بالتوازي مع سعر الدولار اليوم في البنوك ، نظرًا لدورها في دعم موارد النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية جانب من احتياجات الاقتصاد.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار خلال العام المالي

على مستوى العام المالي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بزيادة بلغت 29.6%.

كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وتبرز هذه الأرقام حجم الزيادة في تدفقات تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترات الأخيرة، كما توضح أهمية هذا المورد في دعم موارد النقد الأجنبي، بالتزامن مع متابعة الاحتياطي الدولي وحركة أسعار العملات داخل البنوك.

وتظل هذه المؤشرات الاقتصادية محل اهتمام عند تحليل تطورات سوق الصرف، دون أن تعني بالضرورة اتجاهًا محددًا لأسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، إذ تتأثر حركة العملة بعوامل متعددة تتعلق بالعرض والطلب والتطورات الاقتصادية والمالية.