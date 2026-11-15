سعر الدولار في أول يوم عمل بالبنوك الآن

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه؛ مع بدء التعاملات الصباحية المحددة اليوم الأحد 15-11-2026 على مستوى السوق الرسمية.

بدء العمل في البنوك

وبدأت البنوك المصرية عملها اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين متصلين بعد انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة من قبل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أول التعاملات المسائية بالتوازي مع اقتراب انتهاء إجازة البنوك مساء اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و كريدي أجريكول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي،الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، ابوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي".

الدولار في معظم البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي، البركة، الأهلي المصري،"

وصل سعر الدولار 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنكي سايب و الاهلي الكويتي.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيها للشراء و 53.6 جنيها للبيع في بنك نكست.