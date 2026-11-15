زكي عبدالفتاح: عجبني فكر علي ماهر لكن طريقة اللعب دي هتكون خطر لو لاعبنا السنغال

أشاد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، بالمستوى الذي ظهر به علي ماهر، مؤكدًا امتلاكه فكرًا كرويًا مميزًا وقدرته على تقديم كرة قدم ممتعة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الفتاح، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن علي ماهر ظهر بصورة جيدة، ونجح في تقديم أفكار فنية واضحة على أرض الملعب.

وفي المقابل، حذّر من الاعتماد على الأسلوب الهجومي واللعب المفتوح أمام المنتخبات الكبرى، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النهج أمام منتخب قوي بحجم السنغال قد يشكل خطورة كبيرة على دفاع منتخب مصر ويمنح المنافس مساحات لاستغلالها.