«دويدار»: علي ماهر «سالك» لأنه رغم أن فيه مشكلة بينه وبين ناصر ماهر إلا أنه ضمه للمنتخب

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بشخصية علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يتمتع بقدر كبير من الاحترافية والقدرة على الفصل بين الخلافات الشخصية والعمل الفني.

وأوضح “دويدار”، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن خلافًا سابقًا نشب بين علي ماهر وناصر ماهر خلال فترة تواجدهما في نادي فيوتشر، إلا أن المدير الفني لم يسمح لهذه الأزمة بالتأثير على اختياراته الفنية.

وأشار إلى أن علي ماهر كان أول من استدعى ناصر ماهر للمنتخب، تقديرًا لإمكانياته ومستواه الفني، بعيدًا عن أي خلافات سابقة.