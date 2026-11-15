جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

أكد جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حاصل على الرخصة التدريبية «A» من الاتحاد الآسيوي، موضحًا أن عمله داخل القارة الأفريقية يتطلب إجراء معادلة للحصول على الرخصة الأفريقية المعتمدة.

وأوضح جمال محمد علي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن المدربين المصريين لا يتكاسلون عن تطوير أنفسهم، بل يحرصون على الحصول على الرخص التدريبية في مواعيدها المحددة.

وشدّد على أنه لا يوجد حاليًا مدرب يقود فريقًا في مصر دون امتلاك رخصة تدريبية.