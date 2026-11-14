قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف كواليس إنتاج «أم كلثوم»: الأعلى تكلفة والأكمل فنيًا.. وشريهان كانت «ميسي» في «كوكو شانيل»
وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات: تصنيع البطاريات والمحركات وتأهيل الشباب
عبدالجليل: لدينا حكّام من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا.. فلماذا الاستعانة بحكم من السلفادور؟
«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام
أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.. عروض الكشافة تشعل أجواء اليوبيل الذهبي لايبارشية بورسعيد.. شاهد
غدًا.. يسر فاروق فلوكس تحاور والدها في لقاء مفتوح بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية
رسمياً - تعيين الحكم السلفادوري ايفان بارتون لـ قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز
«مصر جمالها حياة».. ترنيمة تشعل المشاعر الوطنية في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد .. شاهد
جريمة حرب .. الأزهر يُدين استهداف مجمع ناصر الطبي بغزة
هل نسبة الـ75% من الجزارين دقيقة؟.. حسين أبو صدام يرد على الجدل بشأن بيع اللحوم كبيرة السن
الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط جنوب هرمز
حقك عليّا يا أخويا ما تزعلش.. «الحسين» ينهار من البكاء على شقيقه «الحسن» التوأم بعد خروجه من «دولة التلاوة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقاومة الجدار الفلسطينية: 11 مخططا استيطانيا في محافظات الضفة تشمل 895 وحدة إضافية

مقاومة الجدار" الفلسطينية:
مقاومة الجدار" الفلسطينية:
أ ش أ

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، رصد 11 مخططا استيطانيا تجمع بين توسيع الأحياء السكنية، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء في عدد من محافظات الضفة الغربية، حيث تتضمن المخططات 895 وحدة إضافية، إلى جانب مشاريع تعزز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات، وتوسع قدرتها على استيعاب المزيد من المستوطنين.

وأوضحت الهيئة - في تقرير رصد الحصيلة الأسبوعية لمخططات التوسعة الاستيطانية، الصادر اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قراءة هذه المخططات تكشف ثلاثة مسارات متكاملة هي: زيادة عدد الوحدات السكنية، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق التي تمنح المستوطنات مقومات الاستمرار والتوسع.. وتتوزع المخططات بين قلقيلية، وسلفيت، ونابلس، ورام الله، والبيرة، والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس "غوش عتصيون"، في جنوب الضفة الغربية.

وفي محافظة قلقيلية، يشمل الرصد مخطط توسعة الحي السكني "تسومت فراديم" في مستوطنة "كدوميم"، المقامة على أراضي كفر قدوم، بما يعزز امتدادها العمراني في محيط القرية الفلسطينية، ويتناول المخطط مساحة 158.4 دونمًا، ويضم 363 وحدة استيطانية، منها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، وتمثل هذه الزيادة أكبر إضافة استيطانية بين المخططات المشمولة بالرصد.

وتشمل مخططات قلقيلية أيضا تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة "كرني شومرون"، ضمن مساحة 17.347 دونما، عبر زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني، أما في مستوطنة "أورانيت"، فيتناول المخطط قطعة مساحتها 0.552 دونم، ويحولها من قطعة مخصصة لمسكن واحد إلى قطعة تضم مسكنين، بإضافة وحدة استيطانية واحدة، ويجمع هذا المسار بين زيادة الكثافة السكنية، وتوسيع القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية الاستيطانية.

وفي محافظة سلفيت، يبرز مخططان في مستوطنة "أريئيل"، يتناول الأول تعديل تعريف المساحة المسموح ببنائها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونماً، فيما يتضمن الثاني توسعة حي سكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونماً، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى سكن ومرافق وطرق. وفي مستوطنة "بدوئيل"، يشمل مخطط آخر تعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة مساحتها 0.508 دونم، بما يعيد تنظيم حجم البناء المسموح به داخلها.

وفي محافظة رام الله والبيرة، يتناول مخطط مستوطنة "تلمون" مساحة 65.1 دونماً، ويضم 288 وحدة استيطانية، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، وتكمن دلالته في الجمع بين زيادة عدد المساكن، وإعادة ترتيب الحيز المحيط بها، لتوفير المرافق وشبكات الحركة اللازمة للتوسع.

أما في محافظة نابلس، فيتضمن مخطط مستوطنة "ألون موريه" إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة 24.939 دونما، من خلال تحويل أرض زراعية إلى استعمالات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، ويجسد هذا المخطط انتقال الأرض من وظيفتها الزراعية إلى نطاق عمراني يخدم التوسع الاستيطاني.

وفي محافظة الخليل، يشمل مخطط مستوطنة "بيت حجاي"، الواقعة جنوب مدينة الخليل، إضافة 225 وحدة ضمن مساحة 189.476 دونما، ويتناول إعادة تنظيم استعمالات الأراضي للسكن، والمباني العامة، والطرق، والمرافق، والمساحات المفتوحة، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة، ويهيئ متطلبات نموها.

وتشمل مخططات الخليل أيضا مشروعا صناعيا وتجاريا في مستوطنة "كريات أربع" على مساحة 165.797 دونماً، يتضمن تحويل أرض زراعية إلى استعمالات للصناعة الخفيفة والحرف والتجارة والتشغيل والمرافق والطرق، ويضيف هذا المشروع قاعدة اقتصادية وخدمية، تدعم الوجود الاستيطاني وتزيد ارتباطه بالأراضي المحيطة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يتمثل في بناء منظومة استيطانية أوسع، تتكامل فيها المساكن مع الصناعة والتجارة والطرق والخدمات، فكل توسعة تحتاج إلى مرافق وشبكات حركة، وكل منطقة صناعية أو خدمية تضيف وظائف ومصالح تعزز استقرار المستوطنات وتدفع نحو مزيد من التوسع.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء ومرافق استيطانية يفاقم الضغط على الأرض الفلسطينية، ويضيق فرص نمو التجمعات الفلسطينية، وتواصلها الجغرافي، ويكشف الجمع بين هذه المخططات عن سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستيطاني، وإعادة تشكيل استخدام الأرض بما يخدم استدامته، على حساب حقوق الفلسطينيين، ومستقبلهم على أرضهم.

م س ب/ س ص ز /س.ع

الجدار والاستيطان الفلسطينية الأحياء السكنية تطوير المناطق الصناعية والتجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

المجني عليه

مقتل صاحب محل بطعنة نافذة على يد جاره في مشاجرة ببنها

متهم

إصابة طالب بنزيف داخلي بعد اعتداء معلم عليه بسبب طلب دخول الحمام بكفر شكر

جانب من الحملة

ضبط 22 سيارة مخالفة في حملات مكبرة على السرفيس والتاكسي بالفيوم

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد