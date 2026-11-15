الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عددًا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي كفر عين وقراوة بني زيد وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا وقرية المغير شمال شرق رام الله، وداهمت بناية في المغير، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حظر التجول في بلدة بيت امر واقتحمت مخيم الفوار ومدينة الخليل.

وذكرت "وفا"، أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول في بيت أمر شمال الخليل، وأرغمت أصحاب المحلات التجارية على اغلاقها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين وانتشرت بسياراتها العسكرية والجنود المشاة في شوارع البلدة، كما أغلقت بالبوابات الحديدية كافة مداخل ومخارج البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين وسط المخيم

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مفرق الصاحب بمدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين وعبثت بمحتوياتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية ونكلت بهم، في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها على المواطنين في الضفة الغربية.