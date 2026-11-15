مستشار سابق بالحكومة البريطانية: الخلاف حول تمويل مواجهة التغير المناخي يُهدّد بإعاقة التقدم في مؤتمر أنطاليا

قال توم بيرك مستشار سياسات البيئة والمناخ بالحكومة البريطانية سابقًا إن تحقيق تقدم ملحوظ في المباحثات المتعلقة بتمويل مواجهة التغيرات المناخية سيكون أمرا صعبا في ظل الأزمات والنزاعات الدولية الجارية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أضعفت قدرة الدول النامية على ممارسة الضغوط السياسية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف “بيرك” في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية حبيبة عمر، أن أحد أبرز التحديات المطروحة خلال مباحثات مؤتمر أنطاليا يتمثل في تحديد الدول التي يتعين عليها المساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أن هذه الموارد لا تقتصر أهميتها على الحد من آثار التغير المناخي بل تمتد إلى معالجة التداعيات التي خلفتها هذه الظاهرة

وأكد أن الخلافات بشأن تحديد الدول المسئولة عن تمويل جهود مواجهة التغير المناخي تتزايد في ظل وجود دول مثل الصين والهند التي تصنف نفسها ضمن الدول النامية رغم كونها من كبار المساهمين في الانبعاثات والتلوث مشيرا إلى أن تحديد الأطراف التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية توفير التمويل يمثل أحد الملفات الشائكة في المفاوضات

وأشار “بيرك” إلى أن قضية التمويل ستستحوذ على جانب كبير من المناقشات خلال النصف الثاني من الأسبوع الثاني للمؤتمر في ظل استمرار الخلافات بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية بشأن المسؤوليات المالية وآليات توفير الموارد اللازمة للتعامل مع أزمة المناخ وتداعياتها العالمية

