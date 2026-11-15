النمسا تهزم أيرلندا بهدف قاتل وتحسم صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب النمسا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب إيرلندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل ساسا كالادزيتش، الذي نجح في هز الشباك بالدقيقة 78، بعد تأكيد صحة الهدف بواسطة تقنية الفيديو، ليمنح المنتخب النمساوي ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

وأقيمت المباراة على ملعب رايفايزن أرينا بمدينة لينز النمساوية، وشهدت محاولات متبادلة من المنتخبين، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في حسم المواجهة لصالحهم خلال الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، حسم منتخب النمسا صدارة مجموعته رسميًا، وضمن التأهل إلى المستوى الأول «الدوري A» قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة، بينما تلقى منتخب جمهورية أيرلندا خسارة جديدة في مشواره بالبطولة.