رومانيا تهزم بولندا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب رومانيا فوزًا مهمًا على حساب نظيره منتخب بولندا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت 14 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمستوى الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

واستضاف الملعب الوطني في العاصمة بوخارست مواجهة المنتخبين، التي شهدت إثارة في الشوط الثاني، بعدما نجح المنتخب الروماني في تسجيل هدفين متتاليين خلال أربع دقائق.

وافتتح ألكساندرو تشيكالداو التسجيل لصالح منتخب رومانيا في الدقيقة 68، قبل أن يضيف دينيس مان الهدف الثاني في الدقيقة 72، مستفيدًا من تمريرة زميله دانيال بيرليغا.

وحاول منتخب بولندا العودة إلى المباراة، ونجح مارسيل ريجولا في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 82، بعد تمريرة حاسمة من سيباستيان شيمانسكي، لكن محاولات المنتخب البولندي لم تسفر عن هدف التعادل.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب رومانيا ثلاث نقاط مهمة، بعدما حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.