«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة بـ«أم دونا»، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهدم القيم الأسرية، وازدراء الأديان، عقب انتشار مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله البلوجر في مشادة كلامية مع إحدى العاملات لديها بالمنزل، بسبب خلاف حول الحساب والمستحقات المالية، قبل أن يتضمن الفيديو مشهد إلقاء العاملة المصحف الشريف على الأرض، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وعقب انتشار المقطع، تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام، مطالبين بفحص الفيديو والتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلوجر، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص الاتهامات المنسوبة إليها.