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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

50 مليون يورو والهدف 1000.. مفاجأة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي

رونالدو
رونالدو
أحمد أيمن

أثار مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حالة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية، بعد تداول أنباء عن تحركات تركية تستهدف ضمه إلى صفوف فنربخشة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو سنوياً.

جاءت هذه التكهنات لتفتح الباب أمام سيناريو غير متوقع في المحطة الأخيرة من مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم، خاصة أن رونالدو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.

تحركات تركية لضم رونالدو.. من يقف وراء الصفقة؟

بدأت القصة بعدما كشف الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو أن أحد الوسطاء في سوق الانتقالات تحرك لاستطلاع موقف عدد من الأندية التركية بشأن إمكانية التعاقد مع قائد النصر خلال الميركاتو الشتوي.

وبرز اسم فنربخشة ضمن الأندية التي ارتبطت بهذه التحركات، وسط سيناريوهات متداولة تتحدث عن إمكانية تدخل رجل الأعمال هاكان شفق للمساهمة في إقناع اللاعب بخوض التجربة التركية، إلى جانب مشاركة مستثمرين آخرين في تمويل الصفقة.

وترددت أنباء عن رغبة الرئيس السابق للنادي عزيز يلدريم في رؤية رونالدو يرتدي قميص فنربخشة، تحقيقاً لأمنية ابنته ياز، التي تعد من مشجعي النجم البرتغالي.

وتشير التصورات المتداولة إلى إمكانية انتقال رونالدو دون مقابل مادي، مقابل راتب سنوي يقدر بنحو 50 مليون يورو، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد وجود عرض أو مفاوضات مباشرة.

رد سعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل الدون

في المقابل، خرج الصحفي السعودي عبد العزيز المريسل لينفي رغبة رونالدو في مغادرة النصر، مؤكداً أن اللاعب لا يفكر في إنهاء مسيرته الكروية خارج النادي السعودي.

وأوضح المريسل أن رونالدو لم يحسم بعد ما إذا كان الموسم الحالي هو الأخير له في الملاعب، لكنه سيختار بين تمديد عقده مع النصر أو الاعتزال، مستبعداً انتقاله إلى أي فريق آخر.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع النصر يمتد حتى 30 يونيو 2027، بعدما جدد تعاقده في يونيو 2025 لمدة موسمين، وهو ما يجعل رحيله خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بالتوصل إلى اتفاق مع النادي.

الهدف رقم 1000.. الحلم الذي يطارد رونالدو

ويضع رونالدو نصب عينيه تحقيق إنجاز استثنائي، بعدما وصل رصيده إلى 985 هدفاً في مسيرته الاحترافية، ليصبح على بعد 15 هدفاً فقط من دخول نادي الألف هدف.

ويخوض قائد النصر موسمه الرابع مع الفريق، وسط طموحات بالمنافسة على عدة بطولات، أبرزها الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

وتزداد أهمية المرحلة الحالية بالنسبة لرونالدو، خاصة بعد إعلانه الاعتزال الدولي وإنهاء مسيرته مع منتخب البرتغال، التي امتدت 23 عاماً، خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفاً.

كريستيانو رونالدو الدوري التركي أخبار رونالدو فنربخشة الدوري السعودي

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