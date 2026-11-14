منتخب البرتغال يكرّم كريستيانو رونالدو بلفتة استثنائية قبل مواجهة الدنمارك

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن لفتة تكريمية خاصة من منتخب البرتغال تجاه النجم كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة الدنمارك، في دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لاعبي منتخب البرتغال سيدخلون أرض الملعب مرتدين القميص رقم 7، تكريمًا لرونالدو، تقديرًا لمسيرته وما قدمه لكرة القدم البرتغالية.

وأضاف أن الدقيقة السابعة من عمر المباراة ستشهد تحية خاصة للأسطورة البرتغالية، بمشاركة الجماهير الموجودة في المدرجات، في مشهد احتفالي تقديرًا لمسيرة قائد المنتخب.

وتأتي هذه المبادرة بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، لتكون بمثابة تحية تقدير لمسيرته مع منتخب البرتغال، والتي امتدت لأكثر من 23 عامًا.



يخوض منتخب البرتغال اختبارًا جديدًا أمام نظيره الدنماركي، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في لقاء يمثل بداية فصل جديد للمنتخب البرتغالي، بعد إسدال الستار على المسيرة الدولية لأسطورته كريستيانو رونالدو.

وتأتي المواجهة في توقيت استثنائي، إذ ستكون الأولى للمنتخب البرتغالي منذ إعلان رونالدو وضع حد لمسيرته الدولية، بعد رحلة امتدت لأكثر من 23 عامًا، ارتدى خلالها قميص بلاده في 234 مباراة، نجح في تسجيل 146 هدفًا، ليحتفظ بالرقمين القياسيين لأكثر اللاعبين مشاركة وتسجيلًا للأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية للرجال.