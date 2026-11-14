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وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

شريف منير
شريف منير
محمد بدران

احتفل الفنان شريف منير بخطوبة ابنته فريدة، وسط أجواء عائلية مبهجة، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، إلى جانب مجموعة من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على مشاركة العائلة فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.

بوسي شلبي تنشر لقطات من حفل خطوبة ابنة شريف منير

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها مقطع فيديو من حفل خطوبة فريدة، ابنة الفنان شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، كشفت من خلاله عن أجواء الاحتفال، الذي شهد حضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

وحضر الحفل الفنانة يسرا، والفنانة هالة صدقي، والفنان أشرف عبد الباقي وزوجته، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع العروسين، وتقديم التهاني لهما بهذه المناسبة.

آخر أعمال شريف منير

وعلى جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان شريف منير مشاركته في فيلم «ريد فلاج»، الذي يضم في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، ونسرين أمين، وانتصار، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «أحمد»، التي يجسدها الفنان أحمد حاتم، وهو طيار متزوج من «حبيبة»، التي تقدم دورها الفنانة جميلة عوض، وتواجه علاقتهما خلال الأحداث مجموعة من التحديات والمواقف والمفارقات.

شريف منير حفل خطوبة ابنة شريف منير

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