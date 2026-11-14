ألمانيا تهزم صربيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب المانيا على نظيره صربيا، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت ثلاثية ألمانيا عن طريق سردان بابيتش بالخطأ في مرماه وفلوريان فيرتز وبراجان جارودا في الدقائق 3، 14، 50.

فيما جاء هدف صربيا عن طريق سردان بابيتش في الدقيقة 56.

وشهدت الدقيقتين 76، 89، حصول دراجوجيفيتش وزيفكوفيتش لاعبا صربيا على بطاقتين حمراويتين.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: فيليب تروي، مالك ثياو، جوناثان تاه، وماكسيميليان ميتلشتيت.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميتش، برايان غرودا، وفلوريان فيرتز.

خط الهجوم. ديري شيرهانت، وكاي هافيرتز.