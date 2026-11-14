على ماهر ينجح في ظهوره الاول مع منتخب مصر.. الفراعنة يكتسحون مالاوي بخماسية نظيفة.. ومحمد صلاح يتربع على عرش الهدافين

فاز منتخب مصر الأول على منتخب مالاوي بنتيجة 5-0 للفراعنة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل ناصر ماهر الهدف الأول بعد جملة ثلاثية بين محمد صلاح ومحمد هاني الذي مهدها لناصر ماهر عرضية أرضية ليضعها في مرمى مالاوي في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة.

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة؛ بعد خطأ من مدافع منتخب مالاوي.

وأضاف محمد هاني الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من تسديدة صاروخية عالمية سكنة المقص الأيمن لحارس مرمى منتخب مالاوي.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 84 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية إبراهيم عادل.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مرة أخرى من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ويتواجه المنتخبين الثلاثاء المقبل في الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

منتخب مصر 7 نقاط منتخب أنجولا 4 نقاط منتخب مالاوي 3 نقاط منتخب جنوب السودان صفر نقاط

وغدا السبت يقام لقاء منتخبي أنجولا وجنوب السودان في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

محمد صلاح ينفرد بعرش الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

كتب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية؛ بعدما نجح في الانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، عقب تسجيله الهدف الخامس للمنتخب في شباك مالاوي، ليصل إلى هدفه الدولي رقم 70 بقميص المنتخب الوطني.

محمد صلاح ينفرد بعرش الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

وجاء هدف صلاح خلال مواجهة مصر ومالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، بعدما كان الثنائي يتقاسم صدارة الهدافين برصيد 69 هدفًا لكل منهما.

وبهذا الهدف، أصبح نجم ليفربول السابق وفريق طرابزون التركي الحالي الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 70 هدفًا دوليًا، ليضع اسمه على قمة قائمة أساطير الكرة المصرية، وينهي سنوات من احتفاظ حسام حسن بالرقم القياسي.

ويعد هذا الإنجاز محطة تاريخية جديدة في مسيرة محمد صلاح الدولية؛ بعدما واصل تعزيز مكانته كأحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب المصري، بفضل أهدافه الحاسمة وأرقامه الاستثنائية.

وبات صلاح بحاجة إلى مواصلة هز الشباك خلال المباريات المقبلة لتعزيز رقمه القياسي وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

على ماهر يهنىء محمد صلاح

هنأ علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح لاعب المنتخب وطرابزون التركي، بعدما انفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، حيث تخطى حسام حسن ووصل إلى الهدف رقم 70.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مالاوي: “محمد صلاح أحلى حاجة حصلت في الكرة المصرية ليس فقط في إمكانياته الفنية ولكن في عقليته والتزامه وأخلاقه وهو قيمة كبيرة في منتخب مصر”.

تصريحات علي ماهر

أكد علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سعيد بتحقيق الفوز أمام مالاوي بتصفيات أمم أفريقيا في أول ظهور له مع الفراعنة.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ربنا كريم معايا جدا في أول مباراة ولاعبي مصر رجالة ومحترمة وبيتحملوا المسؤولية".

وكشف: “شرحت لهم فكرة واحدة اشتغلنا عليها ونجحنا، والحمد لله طلع رهاني على اللاعبين كان في محله”.

وأوضح: “هدفي دايما كمدرب منتخب مصر إننا نهاجم بشراسة وهذا أسلوبي والحمدلله اللاعبين تففهموا ذلك وهكذا يجب أن يكون منتخب مصر ويتواجد باستمرار خمسة لاعبين على الأقل في منطقة جزاء”.

تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي

ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، طارق علاء، كريم حافظ، محمود الونش، محمود مرعي، مروان عطية، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم.

الظهور الأول لـ علي ماهر مع منتخب مصر

وحملت المباراة أهمية خاصة، كونها الظهور الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن.