قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأمن القومي الأمريكي بعد توقف حركة الطيران : لا داعي للقلق
علي ماهر: أشكر مدربي الدوري الممتاز.. ومحمد صلاح قدوة للكرة المصرية
مصدر باتحاد الكرة: سفر منتخب مصر إلى مالاوي على متن طائرة خاصة
هشام سليمان: يوسف شاهين قالي «أنت حمار» واختارني بسبب صراحتي
2.1 مليون خدمة طبية.. «التأمين الصحي الشامل» بالأقصر يحقق نتائج نوعية بالنصف الأول من 2026
من فاتته قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. لديه فرصة حتى بعد العشاء
اتصال هاتفي واختفاء تحويشة العمر | كيف يستدرج النصابون المواطنين لسرقة الأرصدة في البنوك؟
فلايت أوير للطيران : إلغاء نحو 350 رحلة وتأخر 7800 أخرى في أمريكا
هولندا تكتسح اليونان بسباعية في دوري الأمم الأوروبية
على ماهر ينجح في ظهوره الاول مع منتخب مصر.. الفراعنة يكتسحون مالاوي بخماسية نظيفة.. ومحمد صلاح يتربع على عرش الهدافين
إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة كبود في أرمنت بالأقصر
خالد جلال يطرح مقترحًا لإنشاء مؤسسة للإبداع لاكتشاف المواهب الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على ماهر ينجح في ظهوره الاول مع منتخب مصر.. الفراعنة يكتسحون مالاوي بخماسية نظيفة.. ومحمد صلاح يتربع على عرش الهدافين

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

فاز منتخب مصر الأول على منتخب مالاوي بنتيجة 5-0 للفراعنة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل ناصر ماهر الهدف الأول بعد جملة ثلاثية بين محمد صلاح ومحمد هاني الذي مهدها لناصر ماهر عرضية أرضية ليضعها في مرمى مالاوي في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة. 

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة؛ بعد خطأ من مدافع منتخب مالاوي.

وأضاف محمد هاني الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من تسديدة صاروخية عالمية سكنة المقص الأيمن لحارس مرمى منتخب مالاوي.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 84 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية إبراهيم عادل.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مرة أخرى من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ويتواجه المنتخبين الثلاثاء المقبل في الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ترتيب مجموعة منتخب مصر 

  1. منتخب مصر 7 نقاط
  2. منتخب أنجولا 4 نقاط
  3. منتخب مالاوي 3 نقاط
  4. منتخب جنوب السودان صفر نقاط

وغدا السبت يقام لقاء منتخبي أنجولا وجنوب السودان في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

محمد صلاح ينفرد بعرش الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

كتب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية؛ بعدما نجح في الانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، عقب تسجيله الهدف الخامس للمنتخب في شباك مالاوي، ليصل إلى هدفه الدولي رقم 70 بقميص المنتخب الوطني.

محمد صلاح ينفرد بعرش الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

وجاء هدف صلاح خلال مواجهة مصر ومالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، بعدما كان الثنائي يتقاسم صدارة الهدافين برصيد 69 هدفًا لكل منهما.

وبهذا الهدف، أصبح نجم ليفربول السابق وفريق طرابزون التركي الحالي الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 70 هدفًا دوليًا، ليضع اسمه على قمة قائمة أساطير الكرة المصرية، وينهي سنوات من احتفاظ حسام حسن بالرقم القياسي.

ويعد هذا الإنجاز محطة تاريخية جديدة في مسيرة محمد صلاح الدولية؛ بعدما واصل تعزيز مكانته كأحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب المصري، بفضل أهدافه الحاسمة وأرقامه الاستثنائية.

وبات صلاح بحاجة إلى مواصلة هز الشباك خلال المباريات المقبلة لتعزيز رقمه القياسي وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

على ماهر يهنىء محمد صلاح

هنأ علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح لاعب المنتخب وطرابزون التركي، بعدما انفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، حيث تخطى حسام حسن ووصل إلى الهدف رقم 70.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مالاوي: “محمد صلاح أحلى حاجة حصلت في الكرة المصرية ليس فقط في إمكانياته الفنية ولكن في عقليته والتزامه وأخلاقه وهو قيمة كبيرة في منتخب مصر”.

تصريحات علي ماهر

أكد علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سعيد بتحقيق الفوز أمام مالاوي بتصفيات أمم أفريقيا في أول ظهور له مع الفراعنة.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ربنا كريم معايا جدا في أول مباراة ولاعبي مصر رجالة ومحترمة وبيتحملوا المسؤولية".

وكشف: “شرحت لهم فكرة واحدة اشتغلنا عليها ونجحنا، والحمد لله طلع رهاني على اللاعبين كان في محله”.

وأوضح: “هدفي دايما كمدرب منتخب مصر إننا نهاجم بشراسة وهذا أسلوبي والحمدلله اللاعبين تففهموا ذلك وهكذا يجب أن يكون منتخب مصر ويتواجد باستمرار خمسة لاعبين على الأقل في منطقة جزاء”.

تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي

ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، طارق علاء، كريم حافظ، محمود الونش، محمود مرعي، مروان عطية، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم.

 

الظهور الأول لـ علي ماهر مع منتخب مصر

وحملت المباراة أهمية خاصة، كونها الظهور الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن.

منتخب مصر منتخب مالاوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا

ألمانيا تهزم صربيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

الزمالك

خالد الغندور: الزمالك يكثف اتصالاته بسبب جماهير مباراة الإفريقي التونسي

مصارعة

عقوبات بالحبس إثر شجار في فندق بأبوظبي قبيل فعالية للمصارعة

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد