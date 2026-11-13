مأساة الحوامدية.. وفاة عامل في محل إكسسوارات بعد تناول قرص غلة

شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما عُثر على عامل بأحد محال الإكسسوارات جثة هامدة، إثر تناوله قرص غلة، في واقعة كشفت التحريات الأولية أنها جاءت بعد مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة شخص داخل نطاق دائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في إجراء الفحوصات اللازمة لكشف ملابسات الوفاة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أن المتوفى يعمل بأحد محال الإكسسوارات، وأنه تناول قرص غلة، ما أدى إلى وفاته، فيما كشفت المعلومات الأولية مروره بحالة نفسية سيئة ومعاناته من الاكتئاب خلال الفترة الماضية.

النيابة تحقق في الواقعة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.