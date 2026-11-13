قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لانس الفرنسي يفتح خط المفاوضات مع وليد الركراكي
12 ميدالية.. مصر تخطف المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
مصطفى بكري: التشكيك ونشر الإحباط أخطر ما يواجه الدولة.. والثقة في المستقبل مسئولية مشتركة
اتحاد القبائل: أطنان من الذهب خرجت بالتنقيب العشوائي.. والدهابة لديهم أسلحة مضادة للطائرات
محمد محمود: نجاح «بيت بابا» وصل إلى أوروبا.. والجزء الثاني كان مطلبا جماهيريا
السيطرة تمت والتحقيق جارِ.. تصاعد أدخنة من عربة قطار روسي بمحطة شبرا الخيمة
بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
يخدم 1.4 مليون فدان.. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك المركزي: تراجع مديونية الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ25.06 مليار جنيه في مايو الماضي
الاحتلال الكامل أو تهجير السكان.. عقيد إسرائيلي سابق يكشف سيناريوهات مستقبل غزة
الحصار الأمريكي على إيران.. معركة كسر الإرادة واختبار شبكة الحلفاء
مصرع 44 مدنيا في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم داعش بالكونغو الديمقراطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة الحوامدية.. وفاة عامل في محل إكسسوارات بعد تناول قرص غلة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما عُثر على عامل بأحد محال الإكسسوارات جثة هامدة، إثر تناوله قرص غلة، في واقعة كشفت التحريات الأولية أنها جاءت بعد مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة شخص داخل نطاق دائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في إجراء الفحوصات اللازمة لكشف ملابسات الوفاة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أن المتوفى يعمل بأحد محال الإكسسوارات، وأنه تناول قرص غلة، ما أدى إلى وفاته، فيما كشفت المعلومات الأولية مروره بحالة نفسية سيئة ومعاناته من الاكتئاب خلال الفترة الماضية.

النيابة تحقق في الواقعة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

الحوامدية قرص غلة مدينة الحوامدية الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

منتخب بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تهزم موريتانيا 1-0 في تصفيات أمم أفريقيا

طارق السعيد

طارق السعيد رئيساً للترسانةو أحمد الوليد نائبا.. اعرف الفائزين في الانتخابات

منتخب نيجيريا

فوز مهم في تصفيات أمم أفريقيا.. نيجيريا تقلب الطاولة على تنزانيا بثلاثية

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد