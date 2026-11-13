قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 ميدالية.. مصر تخطف المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
مصطفى بكري: التشكيك ونشر الإحباط أخطر ما يواجه الدولة.. والثقة في المستقبل مسئولية مشتركة
اتحاد القبائل: أطنان من الذهب خرجت بالتنقيب العشوائي.. والدهابة لديهم أسلحة مضادة للطائرات
محمد محمود: نجاح «بيت بابا» وصل إلى أوروبا.. والجزء الثاني كان مطلبا جماهيريا
السيطرة تمت والتحقيق جارِ.. تصاعد أدخنة من عربة قطار روسي بمحطة شبرا الخيمة
بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
يخدم 1.4 مليون فدان.. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك المركزي: تراجع مديونية الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ25.06 مليار جنيه في مايو الماضي
الاحتلال الكامل أو تهجير السكان.. عقيد إسرائيلي سابق يكشف سيناريوهات مستقبل غزة
الحصار الأمريكي على إيران.. معركة كسر الإرادة واختبار شبكة الحلفاء
مصرع 44 مدنيا في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم داعش بالكونغو الديمقراطية
الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب توقعات الهيئة، تشهد البلاد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر وخليج السويس، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الجديدة 27 15

6 اكتوبر 28 15

بنها 27 16

دمنهور 26 16

وادي النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 16

بلطيم 25 17

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

دمياط 26 18

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 15

السويس 28 16

العريش 27 14

رفح 26 13

رأس سدر 28 14

نخل 26 09

كاترين 23 07

الطور 28 17

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 29 19

الإسكندرية 26 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 25 15

السلوم 26 14

سيوة 26 14

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 17

مرسى علم 30 19

شلاتين 31 19

حلايب 29 20

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 19

جبل علبة 31 19

رأس حدربة 29 20

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 13

أسيوط 29 13

سوهاج 31 15

قنا 32 16

الأقصر 32 16

أسوان 33 17

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 32 20

الرياض 24 14

المنامة 25 21

أبوظبي 30 24

الدوحة 28 21

الكويت 26 13

دمشق 24 09

بيروت 25 20

عمان 23 11

القدس 23 12

غزة 26 16

بغداد 26 13

مسقط 30 23

صنعاء 23 08

الخرطوم 36 24

طرابلس 28 21

تونس 27 16

الجزائر 23 14

الرباط 23 12

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 18 10

إسطنبول 22 14

إسلام آباد 25 13

نيودلهي 30 20

جاكرتا 33 25

بكين 15 01

كوالالمبور 33 24

طوكيو 20 11

أثينا 24 15

روما 19 11

باريس 11 03

مدريد 15 10

برلين 08 01

لندن 10 02

مونتريال 05 02

موسكو 04 01

نيويورك 08 04

واشنطن 10 05

نواكشوط 35 23

أديس أبابا 24 10

البحر المتوسط القاهرة الكبرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

منتخب بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تهزم موريتانيا 1-0 في تصفيات أمم أفريقيا

طارق السعيد

طارق السعيد رئيساً للترسانةو أحمد الوليد نائبا.. اعرف الفائزين في الانتخابات

منتخب نيجيريا

فوز مهم في تصفيات أمم أفريقيا.. نيجيريا تقلب الطاولة على تنزانيا بثلاثية

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد