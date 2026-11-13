أحمد العوضي يرد على اعتذار محمد رمضان: حبيبي يا حمادة تسلم

رد النجم أحمد العوضي على اعتذار النجم محمد رمضان، عقب الجدل الذي أثارته التعليقات المتبادلة بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا حبه وتقديره لزميله وقوة العلاقة بينهما.

وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “حبيبي يا حمادة يا تسلم”.

وحرص العوضي في رسالته على توجيه الشكر لكل المناطق التي وجهت له دعوة لزيارتها، مؤكداً أنه عند وعده، وأن "وعد الحر دين"، وأنه سيخرج لكل منطقة بنفسه فور الانتهاء من تنسيق مواعيد التصوير، حيث كتب في المنشور ذاته: "وألف ألف شكر لكل منطقة وجهت ليا دعوة على راسي ودعواتكم.. وأنا عند وعدي ووعد الحر دين هنزلكم منطقة منطقة أول ما أظبط مواعيد التصوير.. وإن شاء الله (سلطان الديب) يليق بكل أخواتي أغلى الناس.. وربنا يوفق كل زمايلي".

كما تحدث العوضي عن عمله الجديد "سلطان الديب"، مؤكداً أنه يعمل عليه بكل حب ليخرج بالشكل الذي يليق بجمهوره الذي وصفه بـ"أغلى الناس"، متمنيا التوفيق لكل زملائه في الوسط الفني.