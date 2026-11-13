متابعة تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 7 إلى 13 نوفمبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT"، والذي أكد خلاله أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يحظى به من اهتمام من جانب الدولة بالنظر لدوره المحوري في تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح، تفقد جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أن منصة "مصر الرقمية" شهدت نموًا في أعداد المستخدمين بنسبة 32% ليصل عددهم إلى 13.7 مليون مستخدم في عام 2026، كما شهد سيادته إعلان الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين (Kiosk)، وتفقد أجنحة عدد من كبرى الشركات العالمية والمحلية، إلى جانب أجنحة وزارات الطيران المدني والتعليم العالي والصحة، وكذلك جناحي الهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشملت الأنشطة، عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات "منتدى مصر 2026"، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة التعليم وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ووجه سيادته بسرعة توفير الأراضي اللازمة لإنشاء 400 مدرسة مصرية يابانية جديدة بمختلف المحافظات.

كما تمت الإشارة إلى إعداد خطة لإنشاء 14 جامعة أهلية خلال ثلاث سنوات، وكذلك التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس خلال "منتدى مصر 2026"، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستهدفات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.

كما كلف بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية إدارة فندق "Titanic Luxury Collection" بمدينة شرم الشيخ، وتدشين العلامة التجارية التركية في السوق المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تشييد الفندق باستثمارات مصرية خالصة بلغت نحو 180 مليون دولار، والذي يضم 560 غرفة فندقية، و60 فيلا فندقية، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن الفندق يُصنف ضمن فئة الخمس نجوم الفاخرة للغاية (Ultra-Luxury)، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشائه والتجهيزات التشغيلية، وجارٍ حاليًا استكمال الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة الافتتاح التجريبي خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

كما شهد مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة "PRE Group" ومجموعة "هيلتون" العالمية لتطوير وإدارة محفظة فندقية متكاملة باستثمارات تُقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتشمل الاتفاقية 10 مشروعات، تتنوع بين 6 فنادق و4 مشروعات وحدات سكنية تحمل علامة تجارية، بما يسهم في إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدة سكنية إلى قطاع الخدمات الفندقية في مصر.

وستُنفذ المشروعات في وجهات رئيسية ضمن محفظة مجموعة “PRE Group”، وهي: تلال العين السخنة، وجبال العين السخنة، وتلال العلمين، وإيفوار إيست.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية خلال "منتدى مصر 2026"، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التعليم العالي، وتوفير البيئة الداعمة للكوادر الأكاديمية والبحثية، بما يمكنها من أداء دورها في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي مشترك يُعقد يوم الاثنين المقبل، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء لقاء مع وزير الدولة للإعلام لاستعراض جهود الوزارة والتصور المقترح للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا دعم الحكومة لكل الجهود المبذولة لتطوير الإعلام، وتمكين مؤسساته وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها الوطنية والمهنية؛ مشيدًا بنهج الحوار الشامل مع مختلف أطراف المنظومة الصحفية والإعلامية.

وخلال اللقاء، تم استعراض حصيلة الحوارات التحضيرية الموسعة التي عقدتها وزارة الدولة للإعلام على مدار الفترة الماضية، حيث شملت 12 اجتماعًا مع مختلف أطراف منظومة الصحافة والإعلام في مصر.

كما وجّه باستمرار التنسيق المشترك مع الجهات المعنية؛ لبلورة التصور النهائي للمؤتمر ومحاوره المقترحة في صورتها المتكاملة، بما يضمن خروجه بنتائج وقرارات تسهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية المصرية.