مصطفى وزيري: 60% من آثار مصر ما تزال مدفونة تحت الأرض.. والبعثات المصرية تفوقت على الأجنبية في التنقيب

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن ما تم اكتشافه من الآثار المصرية حتى الآن لا يتجاوز 40% من إجمالي ما يحتويه باطن الأرض في مصر، مؤكدًا أن هناك كميات كبيرة من الآثار والمكتشفات التي لم تصل إليها أعمال التنقيب حتى الآن.

وقال وزيري، خلال لقائه على قناة “الشمس”، إن ما يراه المواطنون والزائرون فوق سطح الأرض من آثار ومواقع أثرية، لا يمثل سوى “نسبة محدودة”، مقارنة بحجم الكنوز الأثرية التي لا تزال موجودة في باطن الأرض، موضحًا أن نحو 60% من الآثار المصرية لم يتم اكتشافها حتى الآن.

وأضاف أن مصر تشهد نشاطًا أثريًا واسعًا، بمشاركة بعثات أجنبية من دول مختلفة، لافتًا إلى وجود أكثر من 250 بعثة أثرية أجنبية تعمل داخل البلاد، تمثل أكثر من 25 دولة، وتشارك في أعمال البحث والتنقيب والكشف عن الآثار المصرية.

وبالرغم من هذا العدد الكبير من البعثات الأجنبية؛ أكد وزيري أن "البعثات الأثرية المصرية" حققت تفوقًا على نظيرتها الأجنبية"، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الكوادر المصرية في أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية.

وأوضح أن استمرار أعمال البحث والتنقيب يكشف عن حجم ما يزال موجودًا في باطن الأرض المصرية، في ظل ما تمتلكه البلاد من ثراء حضاري وتاريخي، مؤكدًا أن خريطة الاكتشافات الأثرية لم تكتمل بعد، وأن هناك الكثير من الآثار التي تنتظر الكشف عنها خلال السنوات المقبلة.