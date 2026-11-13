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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. «القومي لذوي الإعاقة» يطلق يومًا ترفيهيًا وتوعويًا بمشاركة 350 طفلًا

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
الديب أبوعلي

افتتحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، فعاليات اليوم التوعوي والترفيهي الدامج للأطفال، الذي يأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، تحت شعار "كلنا في الصورة"، جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة بهية، مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، ووزارة الصحة والسكان، كما جاء ذلك بمشاركة 350 طفل من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى أسرهم وذويهم.


بدأت فعاليات اليوم بانطلاق الماراثون الرياضي لدعم الروح الرياضية، لدى المشاركين به، ورفع وعيهم بأهمية الرياضة في حياتهم، ولتعزيز سبل الدمج، وافتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، المقام على هامش اليوم، وتلى ذلك عددًا من الفقرات الفنية، والأنشطة الرياضية والترفيهة، التي شاركت فيها الدكتورة إيمان كريم الأطفال وأسرهم، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم، كما شهد اليوم توزيع الهدايا على الأطفال، وإتاحة عدد مختلف من الألعاب الدامج والآمنة لهم، لتمكينهم من التفاعل والاندماج مع الحضور، ولتنمية مهاراتهم الرياضية المختلفة، وتم إتاحة جميع الفعاليات والندوات وخطبة الجمعة بالنادي الأهلي بلغة الإشارة، كما تم توفير قافلة طبية لإجراء كشف وفحوصات على أسنان الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان.

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تضمنت فعاليات اليوم ندوة حول التوعيةالفحص الدوري، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية منه، قدمتها مؤسسة بهية، وتناولت الندوة دور الفحص المبكر باعتباره "طوق نجاة" وخط الدفاع الأول للوقاية وزيادة نسب الشفاء التام، فضلًا عن ​تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة حول المرض وطرق اكتشافه، و​توعية السيدات والأمهات بأهمية الاهتمام بالصحة العامة والعادات الصحية السليمة، كما استعرضت الندوة إرشادات التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، زالعوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة، و​خطوات الفحص الذاتي المنزلي، والخطوات الاستشارية.

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كما تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة حول مخاطر الإنترنت، والنشاط الرقمي، قدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسلطت الضوء على المخاطر السيبرانية، والمحتوى الضار وغير المناسب، وتأثيره السلبي على سلوك الأطفال ونموهم النفسي، فضلًا عن التأكيد على أهمية "الرقابة الإيجابية"، والمتابعة الواعية، وبناء قنوات حوار آمنة ومفتوحة بين الآباء والأبناء، كما قدمت الندوة نصائح عملية للأسرة لتنظيم قواعد استخدام الإنترنت ونشر ثقافة الأمن السيبراني الأسري وحماية الخصوصية منذ الصغر، وإرشادات الاستخدام الآمن، فضلًا عن التعريف ​بتطبيق "احمي طفلك"، وشرح كيفية استخدامه في حجب المحتوى الضار، وإدارة الأوقات، وتوفير بيئة رقمية آمنة.
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وأوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا اليوم يكتسب مكانة خاصة، لأنه يُقام ضمن فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية، لافته أنها رعاية تعكس دائماً حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة، ودعم قضاياهم، وتمكينهم في بيئة تسودها العدالة الاجتماعية، وتتكافأ فيها الفرص.

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أضافت خلال كلمتها في اليوم التوعوي والترفيهي، المجلس يؤمن أن الرياضة والأنشطة البدنية والترفيهية ليست مجرد وسيلة للمرح والترفيه فقط، بل هي ركيزة أساسية من ركائز التمكين الشامل والدمج الفعّال؛ فهي أداة فاعلة لبناء الثقة بالنفس، وتنمية القدرات، وتعزيز روح الفريق، والعمل الجماعي، ومن هذا المنطلق، أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المبادرات والبرامج الطموحة التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتوفير البيئة الداعمة، التي تتيح لهم المنافسة، لتمثيل الدولة المصرية في مختلف المحافل الرياضية الدولية، والمجتمعية بكفاءة عالية، ومنها مبادرة "قوتنا في رياضتنا"، والماراثون السنوي، ولم يقتصر دور المجلس على هذا فقط بل امتد لرعاية الأبطال البارالمبيين، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.

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أشارت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يألو جهداً في سبيل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والرياضي لهم، ولأسرهم العظيمة التي تقدم نماذج ملهمة في الصبر والعطاء، موجهة الشكر والتقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي لرعايتها الكريمة لهذا اليوم، وإلى كل الجهات الشريكة، والمؤسسات الداعمة، كما وجهت الشكر والتقدير للمتطوعين الذين بذلوا جهوداً مضنية لرسم البسمة على وجوه الأطفال.
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القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم التوعوي والترفيهي الدكتورة إيمان كريم أسرتي قوتي

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