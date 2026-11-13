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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مندوب شركة بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام آخرين بالنصب والاحتيال على زوجها والاستيلاء منه على أجهزة كهربائية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (الممثل القانونى لإحدى شركات تسويق الأجهزة الكهربائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص بطلب أجهزة كهربائية من الشركة محل عمله، وعقب قيام السائق الخاص بالشركة بتسليم الأخير الأجهزة أمام أحد المولات بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر قام بمغافلته والهرب دون سداد قيمتها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية")، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (فنى تكييفات - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) "تم ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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