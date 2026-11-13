رئيس المخابرات العامة يستقبل صدام حفتر بالقاهرة.. ملفات استراتيجية على طاولة المباحثات

استقبل الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، بالقاهرة، الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الليبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وليبيا في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحث وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، إلى جانب مناقشة سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والعمل على توحيد السلطة السياسية بما يمهد لإجراء انتخابات دائمة.

ويأتي اللقاء في إطار انفتاح القاهرة على مختلف الأطراف الليبية المعنية، ومساعيها المتواصلة للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، فضلاً عن تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالشعب الليبي.