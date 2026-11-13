مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، في مواجهة تشهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد علي ماهر مع الفراعنة.

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي

يبحث عشاق المنتخب الوطني عن بث مباشر مباراة مصر ومالاوي اليوم، وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى اسم المعلق والتشكيل المتوقع للفراعنة، في ظل رغبة المنتخب المصري في تحقيق الفوز ومواصلة تصدر المجموعة.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

تقام مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

- الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

- الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

- الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي بث مباشر

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة مصر ومالاوي مباشرة، عبر قناة beIN Sports 2 HD، الناقلة لمنافسات التصفيات الإفريقية.

معلق مباراة مصر ومالاوي اليوم

يتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر ومالاوي، عبر قناة beIN Sports 2 HD.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

من المتوقع أن يخوض علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، هيثم حسن، محمد صلاح.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027

يدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويا مع منتخب أنجولا، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

واستهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل تحقيق فوز كبير على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وأنجولا وجنوب السودان ومالاوي، ويطمح المنتخب الوطني إلى حصد النقاط الثلاث أمام مالاوي لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في مالاوي، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.